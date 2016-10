Ženi je za 40 let naredil motor

SVETI KRIŽ PRI LITIJI – Motocikli so me pritegnili že kot mulca, pri devetnajstih pa sem homologiral svoj prvi izdelek, tricikel s Volkswagnovim motorjem. Takrat ni bilo interneta, zato sem fiziologijo motorjev proučeval po slikicah v nemški reviji Motorrad in poslušal starejše bajkerje,« začne 42-letnik, ki je bil v najstniških letih član motorističnega kluba Eisenkreuz, pozneje pa predsednik MC Rolling Bones, sedež so imeli v Žireh. »Zdaj nisem v nobenem klubu, ti so lahko zamerljivi, jaz pa nočem biti z nikomer v sporu. Vsi motoristi so dobrodošli v V8,« namigne na posel.



Pozornost je z motorjev za nekaj let preusmeril na odraščajoča sinova in hčer, »a zdaj me ne rabijo več toliko«. In se je pred štirimi leti začel posvečati predelovanju harleyjev. Zakaj ravno te znamke? »Harley je sekret od motorja,« z odgovorom preseneti Utenkar, pa v isti sapi pojasni, da tega ne misli slabšalno: »Njegov koncept je zastarel – spodnji del bloka motorja, recimo, je bil enak od leta 1936 do 1999 – hkrati pa je preprost. Motor, menjalnik in primarni pogon so ločeni in jih med seboj lahko poljubno kombiniraš, celo med različnimi modeli. Preprosto kot lego kocke.«

