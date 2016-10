Žena pravosodnega ministra mora zaradi vrtnarjev pred sodnika

LJUBLJANA – Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je redna gostja sodnih klopi, vendar največkrat v vlogi odvetnice, torej tiste, ki zagovarja svojo stranko. Zdaj pa se je na strani tožene stranke znašla še sama. S spletnih strani slovenskih sodišč je namreč razvidno, da jo ta petek čaka prostor na zatožni klopi pred sodnico Lilijano Podlesnik. Gre za pravdo, v kateri Zidar Klemenčičeva, sicer žena pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, podjetju AB, trgovina in storitve, očitno dolguje 4624,87 evra. To je namreč znesek, ki ga podjetje od nje zahteva.

Ničesar vnaprej

Pa smo se obrnili na omenjeno podjetje in izvedeli, da o zadevi ne želijo razpravljati. Poklicali smo njihovo odvetnico Matejo Likozar Rogelj, ki nas je prijazno povabila na petkovo obravnavo, do takrat pa o zadevi ne bo govorila. »Gre sicer za neko plačilo,« je bila kratka. Poklicali smo tudi v odvetniško pisarno Nine Zidar Klemenčič, kjer prav tako nismo dobili odgovorov. Ko (če) jih bomo prejeli, jih bomo objavili.

Podjetje, ki se bo na sodišču pravdalo s priznano odvetnico, se sicer ukvarja z vrtnarstvom. V njihovem opisu so namakalnimi sistemi, kosilnice, vzdrževalni stroji, travno seme, vozila in oprema za – golf.