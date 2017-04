Zeleni Jurij prinesel pomlad

V nedeljo je godoval sv. Jurij, in na ta dan se je v Laškem že pred najmanj 136 leti začelo posebno praznovanje s tako imenovanim sprevodom zelenega Jurija oziroma jurjevanjem. Ta šega je nato utonila v pozabo, pred 28 leti pa so jo člani Etno odbora Jureta Krašovca Možnar, ki deluje pri Zvezi kulturnih društev občine Laško, in učenci Osnovne šole Primoža Trubarja Laško znova obudili. Jurjevanje je tudi prireditev, ki jo v Laškem uvrščajo v sklop izvirnih, starih, narodopisnih posebnosti, ki temelji na pisnih virih iz druge polovice 19. stoletja laške dekanije.



In zeleni Jurij s spremstvom se je tudi letos podal po mestnih ulicah, v njem pa so bili učenci podružnične OŠ Primoža Trubarja Laško v Debru ter Rečice. Ti so se med potjo do Laškega ustavili pri domu starejših, laški Thermani in kulturnem centru, pred mostom čez Savinjo pa so se jim pridružili še učenci centralne OŠ Primoža Trubarja. Skupaj je bilo v sprevodu 250 otrok, učencev nižje razredne stopnje, ob njih pa so bili tudi mnogi učitelji in drugi spremljevalci ter harmonikarji. Zeleni Jurij se je na svoji poti pogosto ustavil, trikrat poskočil in sprejemal darove. Njegovo spremstvo dela velik trušč, otroci pa poleg otroških pesmi pojejo tudi posebno, Jurjevo pesem, ki je zapisana v III. zvezku dr. Karla Štreklja – Slovenske narodne pesmi. Takole gre: »Svetega Jurja vodimo, za jajca, špeha prosimo. Sveti Juri orožnik, bodi ti naš pomočnik. O svetem Jurju maša je dobra kravja paša.« Sprevod se je na koncu ustavil na občinskem dvorišču, kjer je zelenega Jurija obdaril tudi župan Franc Zdolšek, prireditev pa se je nadaljevala z rajalnimi in pastirskimi igrami, peko posebne Jurjeve jedi, cvrtnjaka iz jajc in slanine, ki so jo lahko pokusili tudi obiskovalci, videti pa je bilo mogoče tudi stojnice, na katerih so pletli venčke iz rož ter izdelovali prdce in rogove. Fantje vsako leto tudi tekmujejo, kdo bo izdelal najdaljši rog iz lubja in kateri bo najglasnejši. Najdaljšega je imel letos Žan Pavlovič iz podružnične šole Debro, na drugo in tretje mesto pa sta se uvrstila učenca matične OŠ Laško Tomaž Brglez in Marko Mančič. Najglasnejši rog je bil tisti, v katerega je pihal Anže Belej iz podružnične šole Debro.