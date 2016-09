Zelena  Ljubljana

Global Green Destinations Day bo uradno odprl vrata na dan svetovnega dneva turizma v torek, 27. septembra, s pozdravnim nagovorom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška ter s poudarkom na različnih vidikih udejanjanja trajnostnega razvoja turizma. Vrhunec prvega dne bo večerna prireditev na Ljubljanskem gradu.



Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Turizma Ljubljana kot osrednjega partnerja in soorganizatorja dogodka v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace, ponuja več kot 30 predavanj in delavnic o trajnostnem razvoju v turizmu, predstavitev 100 najuspešnejših trajnostno naravnanih turističnih destinacij sveta in slovesno podelitev priznanj ponudnikom zelenih rešitev v turizmu za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.



»Trajnostni turizem pomeni delovanje in spremembe na več področjih, ki vključujejo tako politični okvir planiranja in zaposlovanja kot tudi transporta in regionalnega razvoja,« pravijo organizatorji dvodnevnega srečanja. »Za uspeh politike trajnostnega turizma so potrebni njena integracija v vsa ta področja ter sodelovanje in koordinacija med akterji različnih sektorjev (javni, zasebni, civilni). Kako se znotraj mednarodnih organizacij lotevajo izzivov, ki jih prinaša planiranje razvoja trajnostnega turizma, bosta na dogodku spregovorila predsednik Global Sustainable Tourism Council GSTC in direktor programa za trajnostni turizem pri Svetovni turistični organizaciji UNWTO Luigi Cabrini ter direktorica politik in komunikacij pri World Travel & Tourism Council WTTC Olivia Ruggles-Brise.«



Trajnostni razvoj turizma je strateška prioriteta STO, ki je v ta namen leta 2015 uvedla Zeleno shemo slovenskega turizma. Gre za certifikacijski sistem, ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in z znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi predstavlja. Kako STO uspešno uresničuje svoje strateške cilje, bo na dogodku prestavila njena direktorica mag. Maja Pak.



Med drugim bodo v prvem dnevu dogodka svoje poglede na trajnostni turizem podali še predsednik Sustainable Travel International Brian Mullis, predsednik mednarodne organizacije Green Destinations in organizator dogodka Albert Salman ter izvršni direktor pri ATTA – Evropa Chris Doyle.



Drugi del konference bo posvečen razkrivanju faktorjev uspeha pri uvajanju trajnostnih prijemov in zelenih rešitev, ki destinacijam in ponudnikom omogočajo bolj trajnostno delovanje. Svetovna turistična organizacija United Nations World Tourism Organization UNWTO definira trajnostno delovanje v turizmu kot delovanje, ki v celoti upošteva zdajšnje in prihodnje ekonomske, družbene in okoljske vplive ter hkrati zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev. Uveljavljanje zelenih rešitev in trajnostno naravnanih ukrepov znotraj destinacije je kontinuiran proces, ki zahteva redno spremljanje vplivov in uvajanje tako preventivnih kot kurativnih ukrepov. Več o tem bosta na dogodku povedala Carel Drijver, vodja razvoja pri WWF Nizozemska in predsednik Care for Destinations, ki bo spregovoril o odnosu med turizmom in zaščito obmorskih področij, ter Marloes van de Goor iz mednarodne organizacije Earth Travel, ki bo predstavil, kako obiskovalcem inovativno predstaviti zeleno ponudbo destinacij.



Posebna gostja dogodka pa bo tudi ena najboljših slovenskih kuharskih mojstric Ana Roš iz Hiše Franko, ki bo predstavila, kako pomembna je izkušnja lokalne kulinarike pri turističnih doživetjih.



Konferenca se bo sklenila z diskusijo, kako združiti moči v letu 2017, ki bo v celoti posvečeno trajnostnemu turizmu. Ta za STO ostaja ključna razvojna prioriteta, ki spodbuja skladen razvoj tako na okoljskem kot na družbenem in ekonomskem področju.



Za Ljubljano je letos posebno leto, saj je zelena prestolnica Evrope 2016. Ta prestižni naziv je Mestni občini Ljubljana podelila Evropska komisija, ki vsako leto nagradi mesto z visokimi okoljskimi standardi in ambicioznimi cilji v trajnostnem razvoju. Kot so zapisali v obrazložitvi, je prestolnica Slovenije v najkrajšem času uvedla največ sprememb v kakovosti življenja v pravo smer. Postala je vseevropski zgled, kako organizirati življenje v mestu, ki je prijazno do okolja, bivanja in turističnega obiska.



V sodelovanju z vrsto priznanih mednarodnih organizacij s področja trajnostnega razvoja, kot so Umanotera, The International Ecotourism Society TIES in Travelife, se bodo na dogodku zvrstili posebni študijski paneli, ki bodo podrobno obravnavali, kakšen je pomen lokalnih izkušenj za uspeh trajnostnega turizma, katere prednosti in izzive prinašajo trajnostni pristopi hotelirstvu, kaj pomeni zelena mobilnost in kako zelene pristope čim bolje tržiti z uporabo zelenega marketinga.



V sklopu mednarodne organizacije ATTA bo pripravljen poseben dogodek, imenovan AdventureConnect, ki bo povezal deležnike na področju športnega in aktivnega turizma: ponudnike športne opreme, predstavnike najpomembnejših blagovnih znamk, organizatorje potovanj in predstavnike destinacij.



Na slovesnosti prvega dne dogodka Global Green Destination Day bodo razglasili top 100 destinacij z vidika trajnostnega razvoja – med kandidatkami za naziv je tudi Ljubljana. Druga pobuda je top 10 zelenih rešitev, saj bodo nagradili najbolj inovativne ideje na področju infrastrukture in tehnologije, ki omogočajo turističnim ponudnikom uvedbo zelenih praks v turizmu. Najbolj naprednim destinacijam na področju trajnostnega turizma bodo podelili certifikate Slovenia Green, Quality Coast in Quality Destinations. Za slednjega se poteguje Slovenija, ki so jo kot prvo državo Evrope celostno ocenili po mednarodnih merilih trajnosti.