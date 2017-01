Že veste? Višje položnice za elektriko

LJUBLJANA – Če slučajno še ne veste, so s prvim januarjem povišali cene omrežnine za električno energijo in obračunsko moč, ki jih določa Agencija za energijo.

Pri gospodinjstvu z obračunsko močjo 7 kW, ki na letni ravni porabi približno 5000 kWh, od tega polovico v višji tarifi in polovico v manjši tarifi, bo tako končni račun na letni ravni višji za 2,8 evra, so izračunali pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Na nekaterih območjih so se povišale tudi cene omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. Višino omrežnine določa geografsko pristojni operater distribucijskega sistema. Povprečno gospodinjstvo z letno porabo 16.154 kWh, bo tako na letni ravni v Ljubljani plačevalo 9,66 evra več, v Celju se cena ni spremenila, v Novem mestu bodo plačevali 5,1 evra več, na Jesenicah 9,4 evra in v Mežici 8,5 evra več, so še zapisali.