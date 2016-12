Že veste, kje boste silvestrovali? Tu je nekaj zanimivih predlogov!

Silvestrovanja na prostem so vsako leto bolj priljubljena. Foto: Aleš Černivec/Delo

Na najdaljšo in najzabavnejšo noč v letu se po vsej Sloveniji obetajo večja ali manjša množična silvestrovanja. Kaj vse?

V glavnem mestu različna prizorišča in glasba za vse okuse

Osrednje prizorišče bo na Kongresnem trgu, kjer bo novo leto z zdravico pričakal župan Zoran Janković, minuto po polnoči pa bo veličasten ognjemet z Ljubljanskega gradu osvetlil nebo nad mestom in oznanil pričetek novega leta. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani in hrvaški tamburaši Begini.

Na Trgu francoske revolucije bo zabava potekala v rock ritmih, saj bodo nastopili Kreshesh Nepitash, Avven, Malevolence in Elvis Jackson, na Mestnem trgu SwingTones in Anika Horvat, Pogačarjev trg pa bo kot običajno namenjen ljubiteljem narodnozabavne glasbe, saj bodo tam gostovali ansambel Pika si, ter France in Korado s skupino Krila.

Maribor in Celje poskrbela za vse generacije

Za zabavo bosta poskrbeli dve veliki zvezdi dveh različnih generacij slovenske zabavne glasbe, Tanja Žagar in Helena Blagne, nato pa bodo na prizorišče stopila še mariborska legendarna Čudežna polja.

Osrednje prizorišče silvestrskega večera v Celju bo na Krekovem trgu, kjer bo točno opoldne potekalo otroško odštevanje in zabava z Romano Kranjčan, zvečer pa bo vse obiskovalce zabaval Rok Ferengja z Rok'n'bandom.

Na Ptuju in v Murski Soboti z ognjemetom

Tudi na ptujskem Mestnem trgu bodo otroci silvestrovali že ob 11. uri, zvečer pa bosta ob novoletni poslanici župana Mirana Senčarja za glasbeno zabavo poskrbeli zasedbi Cover Lover in What Da Funk. V najstarejšem mestu obljubljajo tudi ognjemet.

Tradicionalno silvestrovanje na prostem na Trgu zmage pripravljajo v Murski Soboti. Prireditev bodo začeli popoldne s programom za otroke, po 22. uri pa bosta za glasbeni program poskrbeli domači skupini D'Kwaschen Retashy in Tropic. Ob polnoči bo tudi pri njih ognjemet, še pred tem pa nagovor župana Aleksandra Jevška in skupinsko odštevanje zadnjih sekund leta 2016.

Veselo tudi v Slovenj Gradcu, Kranju, Novem mestu in Novi Gorici

V Slovenj Gradcu bo za zabavo na Trgu svobode poskrbel ansambel Stil, v Velenju pa bo zvečer gostovala skupina Mambo Kings, meščane bo nagovoril župan Bojan Kontič, še pred tem pa ob 18. uri pripravljajo otroško silvestrovanje. V Kranju bo zabava na Glavnem trgu, kjer se bodo zbrani pozibavali v ritmu legende slovenske zabavne glasbe Toma Juraka in skupine Joške v'n, Novo mesto pa bo v novo leto popeljala Nina Pušlar.

V Novi Gorici bodo prihod novega leta pozdravili na Bevkovem trgu, kjer bosta zbrane zabavala Pop Design in DJ Janko, Koprčani pa bodo letu 2017 nazdravili na trgu pri Upravi za pomorstvo, kjer bodo nastopili Tulio Furlanič in Marino Legovič ter skupina Tequila.