Že veste, kakšno vreme bo za vikend?

LJUBLJANA – Visokih temperatur je očitno konec. Jutra so že precej hladna, včeraj se je ponekod živo srebro spustilo tudi pod ledišče. Za vikend ne bo bistveno bolje.

Pred nami je sobota, ki bo v vzhodni Sloveniji in na Obali sprva delno jasna, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 9 do 16 stopinj.

Dežurna vremenarka Agencije RS za okolje (Arso) Veronika Hladnik ugotavlja, da kakšna kaplja dežja lahko pade v noči na nedeljo in tudi dopoldne. Tudi nekaj šibke burje bo. Sobota bo nekoliko lepša od nedelje, saj bo dopoldne na vzhodu sončno, popoldne pa se bo pooblačilo po vsej državi. Jutranje temperature bodo od okoli 0 do 5 stopinj, čez dan pa bo živo srebro »splezalo« do 15. Nedeljsko jutro bo nekoliko toplejše, saj bodo termometri povsod kazali okoli 5 stopinj.