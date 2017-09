Že v šoli vedel, da bo delal harmonike

SEVNICA – Jože Žveglič in Boštjan Povše, gosta tokratne Grajske tlake, ki jo v kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu vsak mesec prireja Trio SPN (Smilja, Pavel, Nada), sta skupaj stara okroglih sto let. Pa to ni bil razlog za povabilo na pogovorno-glasbeni večer, temveč njuna ljubezen do glasbe, tej sta predana že vse življenje. Žveglič izdeluje diatonične harmonike, Povše pa v zasebni šoli poučuje diatonično harmoniko, igra v ansamblu Potep, ima harmonikarski orkester ter glasbeni studio.

Harmonika od malega

Jože Žveglič z Drožanja pri Sevnici je že v osnovni šoli vedel, da bo nekoč izdeloval harmonike. To je nameraval storiti že v sedmem razredu osnovne šole, hotel je narediti tako, kot jo je imel Slak, a je idejo realiziral šele nekaj desetletij pozneje. Nad diatonično harmoniko se je navdušil v domači hiši, saj je bil oče muzikant, ki je svoj inštrument tudi kar sam pokrpal. Ko ga je mali Jože prosil, naj ga nauči igrati, mu je oče rekel, naj ga gleda in se uči, saj bi »lažje, kot ga učil igranja, kazal nago rit«. Jože je vzel stvar oz. harmoniko v svoje roke in se v treh mesecih naučil igrati. Potem je za preobrat poskrbel sevniški bobnar Jani Košir. Jožeta je nagovoril, naj raje igra trobento. Poslušal ga je in v pihalnih godbah in narodno-zabavnih skupinah, nazadnje pri ansamblu Hervol, odtrobil več kot desetletje svojega življenja. Ko se je skupina razšla, je trobento položil v kovček, kjer je nedotaknjena ostala polnih 25 let. Trobentač se je odločil, da bo izdeloval harmonike. Prvo je začel skicirati leta 1988 in jo v celoti sam izdelal. Za svojo harmoniko, s katero si je potem 20 let služil kruh, je prejel certifikat kakovostni izdelek umetnostne obrti.

Cviljenje jim je paralo živce

Boštjan Povše iz Gorenjega Leskovca pri Blanci je imel pri glasbenih začetkih manj sreče in podpore kot Jože. Domači so mu, ko je bil star pet let, kupili harmoniko, vendar jim je šlo njegovo cviljenje na živce. Kljub temu je vztrajal, prosil očeta, da je posnel njegovo igranje, in potem to poslušal, izpilil pa ga je mojster diatonične harmonike Toni Sotošek. Boštjan je eno obdobje igral pri Hervolu pa pri Jasminu in pred tem v Ansamblu bratov Povše, zdaj pa igra v godbi Blanški vinogradniki, se s skupino Potep potepa po glasbenih odrih. Kadar ni v svoji glasbeni šoli, kjer uči nadobudne harmonikarje vseh starosti. »Od šest do sedemdeset let so stari,« je smeje razkril Boštjan.