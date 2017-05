Že odpisani Tibor na dan prehodi 10 kilometrov

Celje – Danes 27-letni Tibor Glušič je bil pred šestimi leti udeležen v hudi prometni nesreči, o kateri smo poročali tudi v Slovenskih novicah. Bil je za volanom osebnega vozila, ki ga je v Kristan Vrhu, na območju Šmarja, sredi belega dne sredi novembra zaneslo s ceste. Ni bil vinjen, ker nikoli ni pil, zato so ga prijatelji tudi radi določili za voznika. Morda sta bili krivi malenkost neprilagojena hitrost, čeprav ne višja od dovoljene, in neizkušenost. A na mostu, ki je rad spolzek, kar priznavajo tudi domačini, je bilo to dovolj, da ga je zaneslo v jarek. V vozilu ni bil sam. Ob njem je bil prijatelj, na zadnjih sedežih pa mlado dekle, ki je v nesreči izgubilo življenje. Tibor je ostal ukleščen v vozilu, ki je obstalo v potoku, in je ležal v vodi, dokler ga niso rešili gasilci. Tudi zato se je dva meseca boril s hudimi pljučnicami, ki se kar niso hotele pozdraviti. Besede zdravnikov, da ima hudo možgansko poškodbo, zaradi katere, tako so jim vsaj rekli v bolnišnici, verjetno nikoli več ne bo stal na nogah, pa so bile za njegove bližnje hud šok. A se mama in oče nista sprijaznila in sta stvari vzela v svoje roke. Danes, po šestih letih, ko se je Tibor spet postavil na noge, ko se zjutraj sam obleče in uredi, sam tudi je in zleze v kopalno kad, sta ponosna na prehojeno pot, čeprav bolečo in težko, polno odrekanja.

