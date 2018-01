Že dvajset let na novega leta dan vzamejo pot pod noge

Pohodniška sekcija Škrjančki Planinskega društva Komenda je na novega leta dan organizirala tradicionalni, že 20. Mačkov pohod iz Poženika po stari poti na Šenturško goro (667 m) in nazaj v dolino. Na skoraj šest kilometrov dolgo pot je v deževnem vremenu krenilo 25 pohodnikov iz komendske, cerkljanske in šenčurske občine. Planinsko društvo Komenda je bilo vpisano v register društev 17. decembra 1997, za predsednika pa je bil soglasno izvoljen Milan Šinkovec, ki je bil tudi glavni pobudnik za ustanovitev društva, prvi pohod pa so organizirali Škrjančki čez nekaj dni, na novega leta dan 1998. Letos je bil zbor v Zalogu pri Cerkljah v Okrepčevalnici Marička, od koder so se odpeljali do Poženika, od tam pa so krenili na Šenturško goro. Vodja pohoda Franc Drolec je vseskozi pazil, da so bili vsi v strnjeni skupini. Pred dvanajstimi leti so iz Jurčkove Dobrave na vrh gazili po skoraj 60 centimetrih snega in so za vzpon potrebovali uro in pol. Letos so bili najstarejši udeleženci stari več kot sedemdeset let, najstarejši je bil 76-letni Peter Lončar iz Zaloga pri Cerkljah, najmlajša pa sta bila enajstletni Blaž in trinajstletni Marcel Jereb iz Vogelj. Štefan Kern, Majda in Franc Drolec in Franc Vidmar pa so se udeležili vseh dvajsetih pohodov. Kljub veselemu silvestrovanju letos nihče ni kazal znakov utrujenosti. Osvežitev na svežem zraku jim je dala novega zagona za pohode v letošnjem letu. Na Šenturški gori so se vsi udeleženci Mačkovega pohoda najprej vpisali v pohodno knjigo, nato pa so se na Kmečkem turizmu Pavlin okrepčali s toplim čajem in sladicami. Ob vrnitvi v dolino so bili deležni pohodniške malice, ki jo skupaj vsa leta pripravijo člani pohodniške sekcije Škrjančki iz Komende in Okrepčevalnica Marička v Zalogu pri Cerkljah. Med potjo so si Škrjančki ogledali tudi šest jaslic.