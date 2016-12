Že desetič krasita vatikansko baziliko

KAMNIK – Sodelavca Biotehniškega centra Naklo dr. Sabina Šegula, priznana floristka, in Peter Ribič, strokovnjak za hortikulturo, zadnja leta velikonočne in božične praznike preživljata popolnoma drugače kot večina Slovencev. Čez dober teden se bosta namreč odpravila v Vatikan, kjer bosta sodelovala pri okrasitvi znane bazilike sv. Petra.



Kako poteka tako delo in kaj pripravljata za lepšo podobo znanih in mogočnih Berninijevih stebrov, oltarja in papeževega balkona, sta nam včeraj pokazala v župnijski cerkvi Marijinega brezmadežnega spočetja na Šutni v Kamniku. »Vse skupaj se je začelo leta 2011 z veliko nočjo, sicer pa v Vatikan potujeva že desetič,« je povedal Peter Ribič. »Od leta 2013 odhajava na pot tudi za božič, tako da sva zdaj dvakrat na leto v Vatikanu. Pobuda za najino sodelovanje je nastala po naključju. Pri našem veleposlaništvu pri Svetem sedežu sva izrazila željo, da bi kot učitelja s področja hortikulture rada od blizu videla, kako poteka krasitev znamenite bazilike. To so nama omogočili, tako da sva prvo leto prišla samo na ogled, vendar sva takoj začela tudi delati. Od takrat naju vabijo vsako leto ob obeh velikih krščanskih praznikih.«



Belo in rumeno



Zanimalo nas je, kakšna bo krasitev ob bližajočih se božičnih praznikih. Je vsako leto enaka zasnova ali se morda spreminja? Dr. Sabina Šegula pravi, da so dolžina, širina in višina stalnica, saj se to pri Berninijevih stebrih in v glavnem oltarju ne spreminja.



»Za božično podlago je vedno nordijska jelka, potem pa nastopijo razne različice,« dodaja. »Pričakujeva, da bodo tudi letos baziliko okrasili z belimi vrtnicami in božjim drevcem z zelenjem in rdečimi plodovi. Nekaj bo pozlate, kot so na primer pozlačeni vatikanski storži ter pozlačene in posrebrene vejice evkaliptusa, velikokrat pa dodamo zlato kanadsko rozgo. Pri oblikovanju okrasitve upoštevamo barve vatikanske zastave, to je belo in rumeno.«



Okrasitvi vatikanske bazilike za velikonočne in božične praznike se seveda razlikujeta. »Tako je ob veliki noči, kar je po svoje logično, veliko več zelenja kot za božič, spomladi tudi ni storžev, veliko materiala za veliko noč pa je nabranega z njihovih vrtov,« pojasni gospa Sabina. »Če je pomlad topla, imamo tudi cvetoče češnjeve veje in podobno.«



Peter Ribič doda, da se tudi po količini materiala, ki ga porabijo za krasitev, pozna, da je velika noč največji krščanski praznik: »Pri božiču je posebnost, da imava vsako leto priložnost, da poskrbiva za okrasitev balkona, s katerega papež podeli tradicionalni blagoslov Urbi et orbi. Ta balkon se krasi dvakrat na leto in morda še za predstavitev novega papeža. To je privilegij, ki mu v cvetličarstvu pravimo jagodni izbor.«



Slovenija je edina



Dr. Sabina Šegula in Peter Ribič preživljata zanimive dneve, ko prideta v Vatikan. »Vsaka taka pot traja približno pet ali šest dni,« pove Ribič. »Tri dni delava na polno, od jutra do večera. Ob sedmih sva v Vatikanu in delava do štirih ali petih popoldne, kar je odvisno tudi od tega, kako prihaja gradivo za krasitev. Najprej okrasiva Berninijeve stebre, vse drugo pa po določenih etapah. Posamezne kompozicije skladiščimo v rastlinjakih ali v delavnici, zadnji dan pa vse pripeljemo v baziliko in vse skupaj sestavimo v zaključeno celoto, kakršno smo si zamislili.«



In kako ocenjujeta tovrstno delo v Vatikanu? »Človek se potrdi v takih projektih in v takih razsežnostih, tako da imaš na podlagi tega tudi več poguma,« odgovarja dr. Šegulova. »Veliko bolj zaupaš sam vase. Prav tako se mi zdi pomembno to, da smo z našimi študenti tudi pri nas izvedli kar veliko pomembnih in večjih projektov. Lani smo za kranjsko okrasitev iz smrečja spletli kilometer dolgo pletenico, podobno, vendar krajšo okrasitev smo naredili v Radovljici. Lotimo se kakršnega koli izziva. Krašenje v Vatikanu pa prinaša določeno spoštovanje med kolegi floristi, prihajajo povabila na druge podobne dogodke.«



Peter Ribič pravi, da ni toliko vpet v floristične zgodbe, saj je njegovo področje hortikultura: »To delo, ki ga bova letos opravila že desetič, je neko posebno priznanje najinemu delu. Vatikan je res država v malem, vendar z velikim vplivom. To je priznanje najinemu strokovnemu delu, naši instituciji in ne nazadnje tudi veleposlaništvu, ki vsako leto jamči za naju.«



Še nekaj je pomembno, na kar opozarja dr. Šegulova: »Midva predstavljava Slovenijo in Slovenija je edina država, ki sodeluje pri božični krasitvi, tako da je izjemnega pomena tudi dejstvo, kako se vse skupaj izpelje. Hkrati lahko v imenu obeh rečem, da sva ponosna, ker lahko to zgodbo nadaljujeva in ker je uspešna in zahvaliti se morava najinima družinama za podporo.« Peter dodaja, da božični večer preživljata drug z drugim; družinska obdaritev pride na vrsto šele 26. decembra, velikonočni zajtrk pa na velikonočni ponedeljek.

Bazilika za 10.000 ljudi



Bazilika svetega Petra je ena od štirih velikih v Rimu. Je najznamenitejša zgradba v Vatikanu, njena kupola je izrazita na panoramskem pogledu na Rim. Graditi so jo začeli v 16. in dokončali v 17. stoletju. Zanimivo je, da je bazilika patriarhalna cerkev Konstantinopla, medtem ko je patriarhalna cerkev Rima lateranska bazilika. Je največja cerkev v krščanskem svetu, pokriva 2,3 hektarja in sprejme več kot 10.000 ljudi. Je eno najsvetejših mest krščanstva, po tradiciji je v njej pokopan sveti Peter, Jezusov apostol in naslednik ter prvi rimski škof. To je privilegij, ki mu v cvetličarstvu pravimo jagodni izbor.