Že 15.000 jih ima, pa še ni odnehal

NAKLO – »Marsikdo me vpraša, koliko časa sem potreboval, da sem prebral vse te knjige. Pa saj jih nisem! Veste, saj tudi pek ne poskusi kar vsega kruha, ki ga speče, kaj ni tako? Saj rad berem, seveda, a še zdaleč nisem prebral vseh knjig, ki jih imam,« se nasmehne upokojenec Peter Praprotnik, doma v Naklem. Ljubezen do pisane besede ga spremlja že vse življenje, v zadnjih letih, odkar je upokojen, pa se je strast do knjig samo še okrepila. Tako zelo, da jih ima danes skoraj 15.000, nadvse skrbno zloženih v garaži, kurilnici, na podstrešju in še v kakem kotičku stanovanjske hiše, v kateri že vrsto let živi z ženo Metko. »Ravnokar sem pogledal – trenutno imam v zbirki 14.995 knjig in še 2500 takih, ki so podvojene,« se med številke, ki so veliko bližje kaki manjši krajevni kot domači knjižnici, zazre sogovornik.



A začnimo na začetku in se vrnimo v preteklost, oddaljeno kakih sedem desetletij. Takrat mali Peter Praprotnik še ni prestopil praga šole, pa je že pogledoval med črke. »Otroci smo gor rastli na večji kmetiji tu na Polici pri Naklem. Moja mama je pomagala pri delih na kmetiji in k nam sta iz vasi zahajala tudi dva fanta, s katerimi smo se otroci radi družili. Eden je študiral pravo in nas otroke naučil tako gledati na uro kot tudi brati. Tako sem znal brati, še preden sem šel v šolo,« se v desetletja oddaljeno preteklost vrne sogovornik.

