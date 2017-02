Zdravstveni dom že več kot leto brez direktorja

ŠMARJE PRI JELŠAH –Tisti, ki že dobro leto spremljajo dogajanje v zvezi z Zdravstvenim domom v Šmarju pri Jelšah, ki kot javni zavod skrbi za zdravje prebivalcev šestih občin v Obsotelju in na Kozjanskem, so si oddahnili. Člani sveta tega javnega zavoda so namreč po številnih zapletih in objavljenih razpisih, na katerih so dvakrat znova predlagali za direktorico zdajšnjo vršilko dolžnosti Ireno Nunčič, enkrat nekdanjega prvega moža Petrola Aleksandra Svetelška in na zadnjem manj znanega Marjana Dikaučiča iz Slovenske Bistrice, naposled sklenili, da za pol leta, do objave novega razpisa, še podaljšajo mandat Nunčičevi. Nihče od naštetih, niti Nunčičeva, namreč na zasedanjih občinskih svetov v vseh občinah ustanoviteljicah, to pa so Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje, Rogatec, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli, ni dobil zadostne podpore svetnikov.

