Zdravstveni alarm! Zmanjkalo je cepiva proti gripi

LJUBLJANA – Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pošle zaloge cepiva proti gripi. Zaradi povečanega povpraševanja po cepljenju proti gripi pa so preverili možnost dodatnega nakupa cepiva. Dodatnih 7000 odmerkov cepiva bi lahko predvidoma prejeli v dveh tednih, so objavili na svoji spletni strani.

NIJZ vsako leto po koncu sezone gripe prejme naročila za cepivo proti gripi od izvajalcev cepljenja za naslednjo sezono. Cepivo proti gripi naročijo glede na naročila izvajalcev cepljenja, ob tem da se upoštevajo tudi pretekle sezone. Vsako leto naročijo tudi nekaj dodatnega cepiva. Tako je bilo letos do zdaj naročenih dodatnih 15.000 odmerkov cepiva.

V letošnji sezoni je povpraševanje po cepivu proti gripi bistveno večje kot v lanski. Samo v zadnjih treh dneh so izdali več cepiva proti gripi kot v lanski sezoni v decembru 2016 in januarju 2017 skupaj. Letos so izdali že več kot 97.000 odmerkov. V lanski sezoni pa se je cepilo 62.830 oseb.