Zdravnikom zvišali plače, protest drugih javnih uslužbencev

LJUBLJANA – Glavni vodja ene od dveh sindikalnih pogajalskih skupin v javnem sektorju Branimir Štrukelj po današnji zeleni luči vlade za podpis sporazuma s Fidesom napoveduje, da bodo tudi »sami vladi izstavili zahteve, ki bodo podobne tem, ki so jih sedaj dosegli zdravniki«. Štrukelj je za STA opozoril, da je v sporazumu s Fidesom še vse kaj drugega kot to, kar se sedaj izpostavlja, da je povezano z zdravstveno reformo. Izpostavil je »znatna zvišanja plač zdravnikov«, zaradi česar je po njegovem mnenju jasno, da bodo vsi drugi v javnem sektorju pričakovali podobne spremembe.

»To pomeni, da se bomo sindikati v javnem sektorju temu dogovoru prilagodili tako, da bomo pogledali, kaj je v sporazumu, in počakali, kaj bo zapisano v aneksu h kolektivni pogodbi za zdravnike. V skladu s temi izboljšanji bomo tudi sami vladi izstavili zahteve, ki bodo podobne tem, ki so jih sedaj dosegli zdravniki. Dvomim, da je vlada tako nereflektirana, da ne bi ugotovila, da če je eni od skupin v okviru enotnega plačnega sistema izboljšala plače, da jih bo morala slej ko prej izboljšati tudi drugim,« je povedal.

Štrukelj ocenjuje, da je vlada očitno opustila trditev, ki jo je ponavljala na pogajanjih s sindikati javnega sektorja, da makroekonomske razmere ne dopuščajo, da bi se odpravili vsi varčevalni ukrepi. Če ne bi opustila te trditve, ne bi pristala na izboljševanje plač zdravnikom. Glede pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja, ki so po sklenitvi sporazuma s Fidesom zastala, pa je dejal, da v tem trenutku ne more govoriti v imenu vseh sindikatov, saj da se mora z njimi še pogovoriti. To se bo verjetno zgodilo v ponedeljek.

V imenu šolskega sindikata Sviz, katerega glavni tajnik je, pa je dejal, da nima nobenega mandata, da bi »kar koli podpisoval, preden bo jasno, kakšna so ta izboljšanja za eno od skupin v javnem sektorju«. Tako je povsem možno, da podpisa to leto ne bo, je dodal.

Vlada je namreč danes pooblastila ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc za podpis sporazuma z zdravniškim sindikatom Fides o prekinitvi stavkovnih aktivnosti. Temu sta nasprotovali koalicijski stranki SD in Desus.