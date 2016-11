Zdravniki razbijajo

Industrijska revolucija je v začetku 19. stoletja prinesla avtomatizacijo tudi v tekstilno branžo, kar je pomenilo, da so za novimi, širokimi statvami lahko delali polkvalificirani in s tem seveda slabše plačani delavci. Obrtniki, ki niso bili več potrebni, so pod vodstvom Neda Ludda začeli razbijati stroje, češ da so oni krivi njihovega gorja. No ja, pa še kakšnega tekstilnega tovarnarja so ob tem obesili. To plitko gibanje je po njihovi vodji dobilo ime ludizem. V balkanščini bi se pohecali, da zato, ker so bili ludi, nori. Niso sprevideli, v katerem grmu resnično tiči krivec.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«