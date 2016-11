Zdravniki grozijo z zaostritvijo stavke

LJUBLJANA – Sindikat Fides je vladi poslali predlog sporazuma, na podlagi katerega bi lahko stavko zdravnikov prekinili. »Če do ponedeljka ne bomo dosegli ustreznih rezultatov in premikov, na osnovi katerih bi lahko stavko zamrznili za mesec dni, se bo s torkom stavka zaostrila,« je povedal predsednik Fidesa Konrad Kuštrin.

Kuštrin je ob robu seje glavnega stavkovnega odbora sindikata povedal, da so prejeli ponudbo vlade, ki se jim je približala le glede zahtev okoli variabilnega dela plače. »Glede drugih najpomembnejših stavkovnih zahtev smo še daleč vsaksebi,« je dejal in pri tem navedel vprašanje standardov in normativov ter sprememb plačnega sistema.

Fides je tako vladi poslal predlog sporazuma in predlagal, da bi se pogajali čez konec tedna. Če ne bodo do ponedeljka dosegli dogovora, bodo od torka zdravniki opravljali le še tiste zdravstvene storitve, ki jih nalaga zakon v času stavke. Tako bi obravnavali le nujne bolnike, nosečnice, otroke in starostnike ter izvajali operacije bolnikov z rakom. Ne bodo pa opravljali nenujnih pregledov ali posegov.

Bodo zaprli celotne oddelke?

A kot je opozoril Kuštrin, zdravniki iz večine zdravstvenih zavodov pričajo, da se stavka v praksi že približuje zaostreni obliki, saj je veliko zdravnikov že izpolnilo 40-urni delovnik. »Tako da bi v nekaterih bolnišnicah lahko cele oddelke zaprli že prihodnji teden,« je dodal.

»Prišli smo do bridkega spoznanja, da je naš zdravstveni sistem zelo šibek,« je dejal Kuštrin in opozoril, da se je to pokazalo že v dveh oz. treh dneh stavke. »Ker naš cilj absolutno ni škodovati bolnikom, ampak spremeniti zdravstveni sistem v bolj dostopnega in prijaznega, se mi zdi, da je zadnji čas, da vlada stopi korak proti nam,« je dejal. Kaj predlagajo vladi v predlogu sporazuma, ni želel razkriti, saj da je prav, da najprej izve vlada. Je pa pojasnil, da so v sporazumu zaveze takšne, da jih bo vlada morala v rokih izpolniti.



Stavka jih večina Vlada je v četrtek predlagala, da bi predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju poslala v usklajevanja sindikatom do konca decembra. Ker je bil za Fides ta predlog popolnoma nesprejemljiv, je vlada danes predlagala drugi rok. To je 31. november, a tudi s tem v Fidesu niso zadovoljni, saj želijo, da so omenjene plačne spremembe v DZ sprejete v enem mesecu. S plačnimi spremembami bi med drugim lahko zdravniki presegli 57. plačni razred. Koliko bi bilo takih zdravnikov, Kuštrin natančno ne ve. Ocenjuje pa, da manj kot desetina. Predsednik Fidesa ni razkril, koliko zdravnikov stavka, saj da jih ne preštevajo. Je pa dejstvo, da je v javnem sektorju zaposlenih okoli 6000 zdravnikov, stavka jih pa po njegovih navedbah večina.

Na vprašanje, ali niso dosegli dogovora glede standardov in normativov že v ponedeljek, je Kuštrin potrdil, da je ministrstvo za zdravje takrat potrdilo, da standarde priznavajo. Sedaj pa po njegovih navedbah na vsak način poskušajo narediti to, da bi jih spremenili v nasprotju z modro knjigo. »Ne strinjamo se z dejstvom, da bi jih recimo potrjeval zdravstveni svet, ker je to politično telo,« je dejal.

Predlog vlade okoli variabilnega dela plače je po Kuštrinovih besedah »kar ugoden«. Vlada tako predlaga, da bi se delo zdravnikov točkovalo, v primeru preseganja standardov in normativov pa bi lahko prejeli zdravniki tudi za 30 odstotkov višjo plačo.