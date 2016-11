Zdravnica razkriva resnost Nežinih težav: V vsakem trenutku lahko umre

PADOVA, LJUBLJANA – Domala vsa Slovenija spremlja zgodbo z malo borko Nežo. Potem ko so jo v največji slovenski bolnišnici odpisali, so se starši odločili, da poskusijo drugje. Odpeljali so jo v italijansko Padovo, kjer so se odločili, da nadaljujejo rehabilitacijo.

»Je odzivna, ni odpisana,« je za Planet TV povedala direktorica pediatrične kardiologije Ornella Milanesi. Pravi, da si je njeno srce opomoglo, za malo Nežo pa verjamejo, da ji lahko uspe: »Zaradi tega lahko sploh razmišljamo o rehabilitaciji.« Hkrati pa Milanesijeva opozarja, da je malčica še vedno v zelo zagatnem položaju: »V vsakem trenutku lahko umre.« Stopila pa je v bran tudi slovenskim zdravnikom in dejala, da naj ne mislimo, da so naredili kaj narobe, temveč da je srce poškodovano.

Spregovoril je tudi predstojnik otroške srčne kirurgije Giovanni Stellin, ki o tem, da so slovenski zdravniki storili napako, ni govoril: »O tem ne vemo dovolj. Ne poznamo vseh podrobnosti, iz Ljubljane niso nikoli kontaktirali z nami, tako se ne vemo povsem, kaj se je dogajalo pred prihodom v Padovo.«

Kaj pravijo v UKC Ljubljana?

Iz UKC Ljubljana so nam že včeraj pojasnili: »Z metodami zdravljenja, ki smo jih uporabili pri zdravljenju dveletne deklice, imajo zdravniki v UKC Ljubljana številne, 22-letne izkušnje in najustreznejša strokovna znanja. Z vstavitvijo podpornih sistemov ECMO in LVAD smo deklici reševali življenje.« Pravijo še, da program obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana poteka varno: »V primerjavi z drugimi evropskimi centri, ki podatke pošiljajo v evropsko bazo podatkov ECHSA, dosegamo nadpovprečne rezultate s smrtnostjo 2,98 % (povprečje od leta 2014 do 2016), medtem ko je evropsko povprečje 4,53 %. Večino posegov sedaj že opravimo v UKC Ljubljana, precej od teh domači kirurg.«