Zdravilna moč je v nas

Naše telo je namreč pameten in izredno zmogljiv stroj, ki ga ne gre podcenjevati. Ena njegovih največjih odlik je, da ima naravno sposobnost, da premaga bolezen, in sicer tako, da začne razbijati blokade, ki v njem ovirajo pretok energij. Ko je ta uravnotežen, se počutimo bolje in smo spet zdravi.

Zdravljenje z bioenergijo

Na pot samoozdravitve nas pospremi zdravljenje z bioenergijo. Zdravilec začuti vibracije človekovega biopolja, s tem pa njegovo energijsko stanje in zaznavo narave njegovih težav. Vsakemu posamezniku se posebej posveti in ga obravnava celostno. Najprej skupaj z njim poišče vzroke za težave, nato pa se loti njihove odprave. Terapije so kratkotrajne, za izboljšanje stanja pa jih zadostuje že peščica.

Eden najbolj priznanih zdravilcev na svetu zopet pri nas

S to metodo se ukvarja tudi svetovno znani ruski zdravilec Maksim Osipo v, ki živi in dela v Novem Sadu. Z zdravilstvom ga je seznanila njegova mama, sicer zdravnica uradne medicine, a hkrati tudi sama zdravilka; v Rusiji namreč med tako imenovano ljudsko in alternativno medicino ni nesoglasij, temveč se medsebojno dopolnjujeta. Kljub magisteriju na Akademiji za zdravilstvo in energoinformativne znanosti v Moskvi ter številnim priznanjem pravi, da nima nadnaravnih moči, le zmožnost, da človeku pomaga do energijskega ravnovesja. Kdor k njemu pride malodušen, nezadovoljen, bolan, odide umirjen in srečen. Pomaga tudi številnim Slovencem, saj redno obiskuje naše kraje in izvaja terapije. Že kmalu ga bo moč srečati v Hotelu Ribno na Bledu, in sicer med ponedeljkom, 18., ter nedeljo, 24. septembrom .

Učinkovitost terapij

Maksim Osipov pravi, da ni neozdravljivih bolezni, so le neozdravljeni ljudje. Najtežje je pomagati tistim, ki so že izgubili upanje, pa vendar je tudi delež delnih ozdravitev 20- do 30-odstoten, medtem ko se stanje popolnoma izboljša kar polovici njegovih strank, še posebej lažje in srednje bolnim ter otrokom. Ti so za terapije tudi najbolj dovzetni, saj so neobremenjeni in jih ni strah. Sproščenost je namreč zelo pomembna za pozitiven učinek. Zanimivo pa je tudi, da ga pogosteje dosežejo ljudje, ki so sprva dvomili v tovrsten način zdravljenja.

Nasveti za srečno življenje