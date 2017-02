Zdenka Čebašek-Travnik se oklepa stolčka

LJUBLJANA – Novoizvoljena predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik je po tistem, ko so zaradi višine plače, ki naj bi jo zahtevala , odstopili trije člani izvršnega odbora zbornice in njeni najožji sodelavci, v torek zvečer za Pop TV dejala, da ne bo odstopila.

Povedala je še, da kljub odstopu Irene Manfredo, Bojane Pintar in Zdenka Šalde preostali člani njene najožje ekipe ostajajo z njo. Prav tako drugi člani izvršnega odbora zbornice na petkovi seji po navedbah Čebašek Travnikove niso problematizirali njene plače.

Po poročanju medijev naj bi bila Čebašek-Travnikova zahtevala med 8000 in 10.000 evri bruto plače. Na zbornici so sicer v ponedeljek pojasnili, da plača nove predsednice še ni določena. Dodali so, da je predlog za izračun plače narejen na enakih osnovah, kot za pretekla dva mandata. Sicer pa naj bi Čebašek-Travnikova izjavo o višini svoje plače podala po podpisu pogodbe. Za Pop TV je v torek navedla le, da se bo delu na zbornici posvečala v celoti in se je drugim službam odpovedala. Prepričana je tudi, da bo dobra predsednica zbornice.