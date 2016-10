Zbudili se bomo v mrzlo jutro, marsikje bo minus

LJUBLJANA – Četrtkovo jutro bo precej hladno, ponekod v zatišnih legah bo mogoča tudi slana. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo ponoči delno jasno, več zmerne oblačnosti bo v severovzhodnih krajih in sprva tudi nad morjem, kjer ni izključena kakšna ploha. Burja bo oslabela, ponekod v severovzhodni Sloveniji bo še pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 6, ob morju okoli 10 stopinj. Čez dan bo zmerno oblačno, ponekod bo pihal zahodnik, ogrelo pa se bo do 16 stopinj Celzija.

Pozor, mrzlo bo

Vremenoslovci so za četrtek osrednji in jugovzhodni del obarvali rumeno, kar pomeni, da lahko vremenske razmere, v tem primeru nizke temperature, vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva. »Priporočamo topla in suha oblačila in obutev. Uporabljajte mastnejše kreme za obraz in izpostavljene dele,« svetujejo.

V noči na petek bo na severovzhodu države mogoča kakšna kaplja dežja, čez dan bodo nebo še prekrivali oblaki, popoldne pa se bo pokazalo tudi sonce. Za konec tedna za zdaj kaže na nekaj več padavin. Jutranje temperature bodo povečini okoli 5, dnevne pa okoli 10 stopinj, je pa zaradi nezanesljive napovedi lege višinskega jedra s hladnim zrakom razvoj vremena še precej negotov.