Zbogom, Istanbul

Večkrat sem bil zasebno ali službeno v tem ekspresnorastočem velemestu, svetovljanskem megalopolisu. Vsakič, ko sem ga obiskal, je bil večji za kak milijon ljudi, so mi naložili turistični vodniki. V Istanbulu, slovenski lektorji mu najraje rečejo Carigrad, četudi že od 1453. leta ni krščanski, sem se vedno dobro počutil, naj bo zasebno ali službeno. Danes že skoraj 15-milijonsko mesto ima, no, je imelo vse za sodobnega popotnika: znamenitosti za ogled, luknje za pobeg, dobro hrano, dober šoping, tudi dokaj varnosti. In majhne pozornosti, ki lahko tujcu tako veliko pomenijo: v hotelski sobi me je denimo v znak dobrodošlice čakala sladica, v prodajalnah so mi med nakupi trgovci postregli s turškim čajem v tistih tipičnih kozarčkih. V Istanbulu sem ponavadi srečal kakega gastarbajterja ali begunca iz (bivše) Jugoslavije; veliko se jih je preselilo tja, zlasti s Kosova in iz Makedonije. Rad sem se sprehajal po najbolj zahodnjaškem delu mesta, po Taksimu.

