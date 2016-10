Zavozili smo na vseh ravneh

Zdenka Čebašek Travnik je psihiatrinja na ljubljanski psihiatrični kliniki v enoti za zdravljenje odvisnosti od alkohola, ob svojem delu pa opaža tako izgorevanje zdravnikov kot nezadovoljstvo pacientov. Z njo smo se pogovarjali predvsem o tem, kako v praksi občuti krizo našega zdravstvenega sistema in kje vidi morebitne rešitve.



Kako se v teh za paciente in za zdravnike težkih časih počutite kot zdravnica?



Zdravnica sem že skoraj 38 let, sprva v splošni medicini, pozneje v psihiatriji. Delujem torej v tistem delu medicine, kjer so težki časi kar nekakšna stalnica. Kljub zahtevnim razmeram smo se s sodelavci vedno potrudili, da smo za svoje paciente kar najbolje poskrbeli, dostikrat na robu svojih zmogljivosti. Tako ravnamo tudi zdaj. Res pa je, da so se razmere dela v nekaterih drugih strokah poslabšale, predvsem zaradi zastarele opreme in pomanjkanja kadra. To se mi zdi krivično tako do pacientov kot do kolegov, ki zaradi slabših razmer dela ne morejo narediti vsega, kar znajo in zmorejo.



Katere anomalije zdravstvenega sistema opažate pri svojem delu?



Menim, da smo naš zdravstveni sistem precej zavozili, in to na finančni, organizacijski in medosebni, odnosni ravni. Znašli smo se v precej kaotičnih razmerah, ki so posledica nejasnih pristojnosti in odgovornosti deležnikov v zdravstvu. Tako ministrstvo za zdravje ne ureja odnosov, na primer med izvajalci zdravstvenih storitev in plačnikom, ki je pri nas ZZZS. Ta tako sam odloča, koliko bo plačeval za katero storitev. Strokovne organizacije, kot je Zdravniška zbornica Slovenije, se več kot s strokovnostjo ukvarjajo s poslovnostjo. Velika anomalija je tudi propadanje zdravstva na primarni ravni. Podobno bi lahko rekla za neučinkovito vodenje zdravstvenih ustanov, ki menedžerjem ne daje ustreznih orodij za izboljševanje kakovosti in učinkovitosti. Ne stroka, ne politika, ne ZZZS nam ne znajo predstaviti, kaj je več in kaj manj vredno v slovenskem zdravstvu.

