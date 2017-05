Zavarovalnica Triglav dobi nove nadzornike, delničarji dividende

LJUBLJANA – Petim obstoječim članom nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav se čez manj kot dva tedna izteče mandat in delničarji zavarovalnice so na današnji skupščini imenovali nove. Soglašali so tudi s predlogom, da letošnja dividenda znaša 2,50 evra bruto na delnico.

Z 12. junijem se mandat člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, izteče Dubravku Štimacu, Mariu Gobbu, Gregorju Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću in Matiji Blažiču. Predsedniku nadzornega sveta Igorju Stebernaku se mandat izteče šele junija 2020, med nadzorniki naše največje zavarovalnice pa so še trije zaposleni.

Delničarji so danes soglašali, da se Gobbu, zaposlenemu v svetovalnem podjetju Access Corporate Finance Partners iz Londona, zaupa še en štiriletni mandat. Družbo mu bodo delali Nataša Damjanovič iz Abanke, Žiga Škerjanec iz SDH, Andrej Andoljšek iz Gorenjske banke in nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, zdaj pa upokojenec Milan Tomaževič.

Za dividende 56,8 milijona evrov

Obstoječi nadzorniki in člani uprave so na skupščini dobili razrešnico, prav tako so delničarji soglašali, da se od 82,4 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2016 nameni za izplačilo dividend 56,8 milijona evrov. O preostalih 25,6 milijona evrov se bo odločalo v naslednjih letih.

Dividenda na delnico tako znaša 2,50 evra bruto na delnico, kar je enako kot lani. Prejeli jih bodo delničarji, ki bodo 15. junija vpisani v delniško knjigo.

Dobička skoraj 30 odstotkov več

Zavarovalnica Triglav je leto 2016 končala s 75,3 milijona evrov čistega dobička, kar je 29 odstotkov več kot leto prej. Obseg zbranih premij se je povečal za en odstotek, na 593 milijonov evrov. Skupina Triglav, v kateri so še zavarovalnice na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Makedoniji, je obseg zbranih premij povečala za dva odstotka, na 936 milijonov evrov.

»To je skladno z zastavljenimi strateškimi usmeritvami,« je delničarjem povedal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar. »Pomembno in skladno s strategijo rasti in razvoja skupine je, da smo okrepili tržni delež na največjih trgih in povečali delež zavarovalne premije na trgih zunaj Slovenije,« je dodal.

Dobri izidi so po njegovih besedah posledica osredotočenosti na stranke, ugodnega tržnega položaja v regiji in uspešnega upravljanja naložb.