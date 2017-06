ZATO! pomagam za oba

Z nasmeškom na obrazu svojo izkušnjo deli mamica danes energičnega ter popolnoma zdravega fantiča. A pred dvema letoma ni bilo vse tako optimistično. Oba z mamico sta se namreč že v porodni sobi začela boriti za življenje in zmagala. In podobne zgodbe se prav vsak dan znova rojevajo v največji slovenski porodnišnici, ki pa žal nima vedno najboljših možnosti za opravljanje svojega poslanstva.

Člani Rotary Kluba Ljubljana 25 so z različnimi aktivnostmi za dober namen zbrali že preko en (1) milijon evrov. Največ zbranih sredstev so namenili za nakup opreme ali prenovo prostorov, nujno potrebnih ob rojstvu, oskrbi ali razvoju novorojenčkov, porodnic in šolarjev.

V letu 2016 so zavihali rokave in začeli veliko akcijo za popolno prenovo še enega pomembnega oddelka ljubljanske porodnišnice, in sicer intenzivne porodne sobe porodnega bloka. Intenzivna porodna soba, ki zahteva visokotehnološko opremljenost, je odločujoči prostor v primeru kritičnih porodov. Je prostor, kjer se pod velikimi pritiski dogaja niz stresnih, nevarnih in življenje ogrožajočih situacij. Je prostor, ki povečuje možnost preživetja novorojenčka in porodnice. Zato je tako zelo pomembno, da je ustrezno opremljen in urejen.

ZATO! igram košarko

Zato igram košarko je zadnji iz niza dobrodelnih projektov, ki zaključuje planirani nabor sredstev v znesku 120.000 evrov za prenovo intenzivne porodne sobe Porodnišnice Ljubljana. Športnemu druženju ob igranju ulične košarke se tokrat pridružuje Košarkarska zveza Slovenije. Tako bo v soboto, 24. junija, od 9.00 naprej ploščad pred Halo A BTC Cityja zaživela v športnem vzdušju mladih košarkarjev in košarkaric. Dogodek, katerega glavni namen je zbiranje donatorskih sredstev, se bo opoldne nadaljeval v turnir rekreativnih trojk z bogatim spremljajočim programom.

KAKO lahko pomagam?

Projekt prenove intenzivne porodne sobe je finančno, tehnično in organizacijsko izjemno zahteven. Ocenjena vrednost projekta je 120.000 evrov. Če ste med tistimi, ki vam je mar in lahko pomagate, se odločite za enega od naslednjih načinov:

ZATO5 na 1919

S SMS ZATO5 poslanim na 1919 darujete 5 evrov.

PRIJAVA NA TURNIR

S prijavo na turnir in donacijo 200 evrov pridobite možnost poimenovanja ekipe in sodelovanja v odlični tekmi. Če nimate svoje ekipe, ki bi jo donatorsko poimenovali, vam jo lahko zagotovimo. Vse informacije glede prijave ekip, pravil turnirja in načina donacij dobite na prijave@zato-pomagam.si.

DONATORSKI PAKETI

V primeru višje donacije vam lahko zagotovimo primerno zahvalo na prireditvi in v medijih.



Donacijo lahko nakažete na:

Rotary klub Ljubljana - 25, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana

IBAN SI56 0201 9025 7674 787 pri NLB d.d.

Naziv akcije: »Intenzivna porodna soba«

Sklic: 00 2017

Koda SWIFT oz. BIC: LJBASI2X