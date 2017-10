Zastoji: po tem odseku ceste proti Ljubljani raje ne

SLOVENSKE KONIJCE – Na štajerski avtocesti pred izvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane je zastoj. Vozila se premikajo počasi v koloni dolgi od kilometra do kilometra in pol. Prav tako so zastoji na vzporedni regionalni cesti Tepanje - Slovenske Konjice - Stranice, poroča prometno-informacijski center.

Kot še sporočajo, bo štajerska avtocesta do 24. ure zaprta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani.