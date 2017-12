Zaslužkarji v javnem sektorju: Prišlo je do napake

LJUBLJANA – Seznam plač v javnem sektorju za september, ki smo ga objavili tukaj , je razkril, da so plače nekaterih precej višje od drugih. Med tistimi proračunskimi porabniki, ki imajo najvišjo povprečno bruto plačo, se je znašla tudi Lekarna Slovenska Bistrica, kjer naj bi po podatkih, objavljenih na spletni strani ministrstva za javno upravo, povprečna plača znašala kar 3579 evrov. Po teh podatkih je uvrščena kar na drugo mesto, a kot kaže, to ne drži, vsaj tako zatrjujejo v omenjeni lekarni.

»Sporočamo vam, da objavljeni podatki niso pravilni, saj je prišlo do programske napake pri poročanju o izplačanih plačah. Napaka je odpravljena in jo bo v kratkem času odpravilo tudi ministrstvo za javno upravo na svoji spletni strani, od koder ste črpali podatke. Za neljubo napako se opravičujemo in vas prosimo, da to upoštevate pri svojem poročanju,« je zapisala Martina Krošel iz omenjene lekarne.

Na dodatno vprašanje, kje je prišlo do napake in kdo je zanjo odgovoren, nam je pojasnila, da je prišlo do programske napake pri posredovanju podatkov o poračunu odprave nesorazmerij za delavce do 26. plačnega razreda. »Napaka je v podatkovni bazi Ajpes že odpravljena, na ministrstvu za javno upravo na portalu plač pa je v odpravljanju. Da gre za očitno anomalijo, je razvidno tudi iz podatkov o izplačanih plačah za pretekle mesece, kar je razvidno iz podatkovne baze na spletni strani ministrstva za javno upravo.«

Na spletni strani ministrstva za javno upravo smo preverili njihove navedbe in odkrili, da podatek še ni popravljen. So pa dostopna poročila minulih mesecev in za mesec oktober, ki razkrivajo sledeče: