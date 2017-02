Zaskrbljenost je bila odveč

Ko si je Tina Maze spomladi 2015 vzela enoletni premor za razmislek o nadaljevanju svoje športne poti, je bilo že bolj ali manj na dlani, da ne bo več tekmovala. Mnogi njeni navijači so upali, da si bo premislila, zato so bili slednjič toliko bolj razočarani, ko je 33-letna Črnjanka sklenila, da se – razen za svoj odmevni poslovilni nastop na Zlati lisici na Mariborskem Pohorju – ne bo več vrnila med količke.



Med ljubitelji alpskega smučanja jih ni bilo malo, ki so bili prepričani, da bo z njenim slovesom tudi konec slovenskih uspehov na belih strminah. A so se na srečo pošteno (z)motili, kar je v nedeljo vnovič dokazala Ilka Štuhec. Neustrašna Mariborčanka, ki je v preteklih letih – kakor druge naše smučarke – pogosto stala globoko v Tinini senci, v kateri iz takšnih in drugačnih razlogov ni unovčila svoje nesporne nadarjenosti, je v St. Moritzu zablestela v vsem sijaju in se ovenčala z naslovom svetovne prvakinje v smuku. Na prestolu je nasledila prav Mazejevo, najboljšo iz Vaila '15.

