Zasijalo Intercontinentalovih pet zvezdic

LJUBLJANA –Izbrani gostje iz Slovenije in Srbije, politiki, poslovneži, turistični delavci in predstavniki sedme sile so se v sredo zvečer po rdeči preprogi sprehodili v notranjost 21-nadstropnega hotela Intercontinental. V trenutno najvišji zgradbi v Ljubljani, ki se razprostira na 23.404 kvadratnih metrih, bodo petični gostje uživali v udobju ene od 165 elegantno opremljenih sob, se sproščali v bazenu in savnah, krepili mišice v hotelskem fitnesu ter razvajali brbončice v B-restavraciji, katere meni nadzira lastnik Michelinove zvezdice Alfredo Russo. Za noč udobja s petimi zvezdicami bo treba odšteti najmanj 252,20 evra.

Hotel presežkov

Poleg hotela, ki po številu zvezdic prekaša vse v Ljubljani, je, smo lahko izvedeli iz ust govornikov na slavnostnem odprtju, tudi njegova zgodba polna nenavadnih preobratov in presežkov. Z več kot 80 metri je najvišja stavba v prestolnici. Zgrajena je bila v rekordnih 18 mesecih, gradilo jo je novomeško podjetje CGP, obratovati pa je začela pred pričakovanim rokom, avgusta namesto septembra. Srbsko podjetje Delta Holding je samo v gradnjo nove turistične pridobitve v slovenski prestolnici vložilo vrtoglavih 50 milijonov evrov. Nekaj posebnega je bila tudi podpora, ki so jo imeli investitorji. »Imeli smo razmere za delo, kot bi jih moral imeti vsak investitor v regiji,« je povedala podpredsednica Delta Holdinga Marija Desivojević Cvetković, zahvali slovenski vladi pa dodala še posebno zahvalo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Ta je poudaril, da je zelo ponosen na to, za gospodarstvo največjo turistično investicijo v Sloveniji.

