Zares vesel december: gasilci z novo cisterno

ČRENŠOVCI – V pomurskih Črenšovcih podobno kot v večini krajev na skrajnem severovzhodu države uspešno deluje prostovoljno gasilsko društvo. PGD Črenšovci je bilo ustanovljen 28. oktobra 1923 na črenšovski osnovni šoli. Onega dne so bili postavljeni tudi temelji za nadaljnji razvoj in delovanje društva.



Ustanovitelj in prvi predsednik društva je bil kantor in učitelj Štefan Lutar, ki je poleg mnogih poklicnih in tudi političnih dolžnosti našel čas za splošne potrebe prebivalcev, zato si je za prvo nalogo zastavil, da ustanovi prepotrebno gasilsko društvo, ki bi ljudem pomagalo ob morebitnih požarih in drugih nesrečah. Danes društvo spada v tretjo kategorijo in je osrednja enota v črenšovski občini.



V zgodovini društva – deluje pod geslom Sebi v ponos, bližnjemu v pomoč! – bo z največjimi črkami zapisan prav minuli 11. december, ko je namenu predalo najmodernejše gasilsko vozilo AC 24/60! Bil je to velik dan, pravijo, tako za društvo in vsakega posameznega gasilca in gasilko kot tudi za vaščane in občino Črenšovci. Po petih letih vztrajnega dela na projektu nabave novega vozila je to zdaj prešlo v operativno uporabo. Je eno najsodobnejših v Pomurju, nadomestilo je dosedanjo cisterno, ta je dopolnila 33 let.



Skoraj četrt milijona



Celotna vrednost novega vozila znaša 238.000 evrov in zajema nakup podvozja, nadgradnjo, vso gasilsko zaščitno-reševalno tehniko, opremo za vzdrževanje za potrebe občine Črenšovci ter tudi izobraževanje. Vozilo je bilo naročeno v podjetju Webo, d. o. o., iz Maribora, nadgradnja pa je potekala v Euru GV, d. o. o., v Ilirski Bistrici. Nakup vozila so financirali občina Črenšovci, društva in vaščani.



Nadgradnja je bila narejena po standardih in skladno s tipizacijo GZS; konstrukcija je iz nerjavečega materiala (aluminij, inoks, umetne mase), vzdolžno vgrajen rezervoar za vodo velikosti 6000 litrov, zadaj vgrajena visokotlačna črpalka pretoka 3000 l/min, dva visokotlačna navijalna koluta, dolga 100 in 60 metrov, spredaj so šobe za pranje ceste in vitla, zgoraj vodni monitor (vodni top) in gasilska lestev ter svetlobni steber z reflektorji. V vozilu je bogata oprema, kot so trije izolirni dihalni aparati in rezervne tlačne posode, agregat bencinske moči 9 kVA, izpihovalnik, štiri potopne črpalke in črpalka za muljne vode na motorni pogon, sesalec za sesanje vode, oprema za reševanje iz globin in višin, oprema za tehnično reševanje, oprema za nevarne snovi, oprema za dodatno razsvetljevanje kraja intervencije, motorna žaga in motorna žaga za rezanje pločevinaste strehe, električno in ročno orodje, cevi, armature, gasilniki, penilo v posodah, nahrbtnik za prvo pomoč in zajemalna nosila, oprema za zavarovanje kraja nesreče ter kajpak še ostala oprema z zvočnimi in signalnimi napravami, osvetlitvami, napisi.



»Za vse uspehe društva, vključno z zadnjo največjo investicijo v zgodovini društva – nabavo novega najmodernejšega gasilskega vozila v svoji kategoriji v Pomurju –, se zahvaljujemo prav vsem, ki so nas pri našem delu že doslej nenehno podpirali ter nam zaupali. Ker imamo kader, vizijo in cilje, se bomo trudili in delali pošteno v službi ljudstva seveda tudi v prihodnje,« je med drugim dejal Dušan Utroša, predsednik PGD Črenšovci, ki je bil vodja celotnega projekta nabave vozila, namestnik vodje projekta je bil poveljnik Janez Zadravec, podpredsednica Aleksandra Ribarič pa članica projektne skupine. Vsi trije so prispevali levji delež k največji investiciji.



Slovesne predaje novega vozila v uporabo, ki ga je blagoslovil vojaški kaplan Vito Muhič, se je pred gasilskim domom v Črenšovcih udeležilo mnogo gasilcev, krajanov in drugih gostov. Poleg ogleda novega vozila in poslušanja o poteku njegove nabave in vseh karakteristik so bili vsi navzoči pogoščeni, med drugim s posebno torto, na kateri je bila podoba novega gasilskega vozila!