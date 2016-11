Žarek upanja za malo Nežo

LJUBLJANA – Potem ko so se prejšnji teden pred pediatrično kliniko v Ljubljani zbrali podporniki dveletne Neže Arnolj, ki je skoraj čudežno preživela odklop z zunajtelesnega krvnega obtoka in se že skoraj dva meseca bori za življenje, čeprav naj bi po napovedih zdravnikov umrla v nekaj urah po odklopu, je posijal nov žarek upanja. Včeraj so zdravniki obeh bolnišnic, naše in londonske, vzpostavili stik. Kot je povedal predstojnik kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo prim. Ivan Vidmar, »bo danes (ponedeljek, op. p.) njena dokumentacija medicinsko predstavljena v sprejemni pisarni bolnišnice Great Ormond Street Hospital for Sick Children (GOSH) v Londonu«.



Slovenskih zdravnikov nočejo



Še konec prejšnjega tedna pa so dekličini starši in zdravniki stali na dveh bregovih. Dekličina mama Zala Arnolj se je v obupu obrnila na medije, saj so po njenem mnenju zdravniki od Neže dvignili roke in jo zdravili zgolj paliativno, torej kot umirajočo. »Naše punčke sploh ne zdravijo, ampak samo čakajo, da umre,« je bila razočarana nad zdravniki. Ti so po začetnem molku le stopili pred javnost in razlagali, da »izvajajo vse potrebne postopke zdravljenja in nege«. A Nežini starši so povsem izgubili zaupanje v naš zdravstveni sistem in se odločili, da jo odpeljejo na zdravljenje v tujino. Tudi na lastne stroške, če bo treba.

LJUBLJANA – Potem ko so se prejšnji teden pred pediatrično kliniko v Ljubljani zbrali podporniki dveletne Neže Arnolj, ki je skoraj čudežno preživela odklop z zunajtelesnega krvnega obtoka in se že skoraj dva meseca bori za življenje, čeprav naj bi po napovedih zdravnikov umrla v nekaj urah po odklopu, je posijal nov žarek upanja. Včeraj so zdravniki obeh bolnišnic, naše in londonske, vzpostavili stik. Kot je povedal predstojnik kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo prim. Ivan Vidmar, »bo danes (ponedeljek, op. p.) njena dokumentacija medicinsko predstavljena v sprejemni pisarni bolnišnice Great Ormond Street Hospital for Sick Children (GOSH) v Londonu«.



Slovenskih zdravnikov nočejo



Še konec prejšnjega tedna pa so dekličini starši in zdravniki stali na dveh bregovih. Dekličina mama Zala Arnolj se je v obupu obrnila na medije, saj so po njenem mnenju zdravniki od Neže dvignili roke in jo zdravili zgolj paliativno, torej kot umirajočo. »Naše punčke sploh ne zdravijo, ampak samo čakajo, da umre,« je bila razočarana nad zdravniki. Ti so po začetnem molku le stopili pred javnost in razlagali, da »izvajajo vse potrebne postopke zdravljenja in nege«. A Nežini starši so povsem izgubili zaupanje v naš zdravstveni sistem in se odločili, da jo odpeljejo na zdravljenje v tujino. Tudi na lastne stroške, če bo treba.