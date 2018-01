Zaradi višje precepljenosti letos ponekod že pošle zaloge cepiva

Danes zjutraj so pri NIJZ imeli na zalogi 2300 odmerkov cepiva, v zadnjih dneh so jih izdali 1300 na dan. Foto: Shutterstock

LJUBLJANA – Tisti zdravstveni domovi, ki so do srede naročili nove zaloge cepiva proti gripi, so ga že prejeli. Tudi danes je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prejel nova naročila. Zjutraj so imeli še 2300 odmerkov cepiva na zalogi, so pojasnili za STA.

V letošnji sezoni porabili že skoraj 100 tisoč odmerkov cepiva

Predstavnica NIJZ Eva Grilc je v današnji izjavi medijem pojasnila, da so v letošnji sezoni porabili že okoli 97.000 odmerkov cepiva proti gripi, medtem ko se je lani cepilo okoli 62.000 ljudi, kar so trije odstotki prebivalstva. Nekoliko višji odstotek precepljenih je bil lani v starostni skupini starejših od 65 let, v kateri se je cepilo 10,5 odstotka ljudi.

Letos ponekod že pošle zaloge

Zaradi višje precepljenosti so nekaterim izvajalcem že pošle zaloge cepiva in so pri NIJZ naročili nove. Tisti, ki so jih naročili do srede, jih danes že imajo, je pojasnila Grilčeva. Tistim, ki so jih naročili danes, pa bo NIJZ cepivo zagotovil v najkrajšem mogočem času.

Poleg tega pa pri NIJZ preučujejo možnost naročila dodatnih odmerkov pri dobavitelju. Koliko časa traja dobava in v kolikšnem času bi torej v Sloveniji lahko prišli do dodatnega cepiva, ni znala pojasniti.