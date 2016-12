Zaradi sporazuma s Fidesom vroče na vladi: SD in Desus bosta proti

LJUBLJANA – Predsednik vlade Miro Cerar se je odločil, da bodo na seji vlade kljub razhajanju v koaliciji odločali o sporazumu s Fidesom, so po srečanju koalicije pojasnili koalicijski partnerji. Če bo sporazum potrjen, bo s preglasovanjem, saj so v Desusu in SD ponovili, da bodo glasovali proti.

To ni dobra popotnica za razmere v koaliciji, opozarjajo v Desusu in SD. »Upam, da so nam zvezde naklonjene, da bomo zadevo vendarle rešili, sicer ne vem, kako. Zdaj je videti, kot da se malo peljemo po hribu navzdol brez zavor. Tako da ne vemo, kako bo speljan zadnji ovinek,« je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.