Zaradi potresa  se je utopila v Savi

BREŽICE – S strokovnim posvetom ter z odprtjem posavske muzejske vitrine in ulične razstave so se v Posavskem muzeju Brežice spomnili 100-letnice hudega potresa, ki je prizadel ta del Dolenjske. Zgodil se je 29. januarja 1917 ob 9. uri in 22 minut po lokalnem, srednjeevropskem času. Usklajevanje ur je bilo pred sto leti veliko ohlapnejše, kot je danes, očividci so tudi zaradi razburjenja in strahu navajali različne čase dogodka. Žarišče je bilo v neposredni bližini Brežic, njegova globina pa približno štiri kilometre. Najbolj poškodovani kraji so bili Brežice, Šentlenart in Zakot. Številne hiše so imele večje poškodbe konstrukcijskih delov, delno in v redkih primerih popolnoma so se porušili objekti. Kljub znatni gmotni škodi je potres zahteval le dve smrtni žrtvi. Ranjenih je bilo več ljudi, najbolj pa mladeniča v Krški vasi, na katera se je porušil del hiše.

60 popotresnih sunkov



Bil je ponedeljek dopoldne, mrzel zimski dan, ko je ob 9. uri in 22 minut prebivalce prestrašil močan potresni sunek. Tresenje tal je prišlo najprej navpično iz globine, sledili so mu hitri in močni vodoravni nihaji. Grmenju podobno hrumenje je preglasilo ropot podirajočih se dimnikov in sten. Ljudi v hišah je zavil debel oblak prahu, tisti na ulicah so bili v smrtni nevarnosti. Omare so se prevračale in padale, slike so popadale s sten, predmeti in stene so močno nihali sem in tja. Vse je bežalo iz hiš. Čez nekaj minut je sledil drugi močan potres, ki je tiste, ki so se vrnili v stanovanja, da bi reševali predmete, znova pognal na cesto.

