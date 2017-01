Zaradi parkirišča bi gladovno stavkal

PIRAN – Ponekod po Sloveniji dobro poznajo težave s parkiranjem in eden takih krajev je Piran, kjer biva 55-letni Armando Đurđevič. Ta prebivalec tamkajšnje Župančičeve ulice se je – potem ko je naletel na gluha ušesa piranskih občinskih uslužbencev in ko ga je pred meseci doletel že drugi srčni infarkt – obrnil na nas s svojo zgodbo, ki mu greni življenje.



V Piranu je parkirna ureditev takšna, da prebivalci vsak mesec odštejejo 13 evrov za parkiranje, za podjetja in obrtnike pa je ta znesek še višji. Z mesečnimi plačili si pridobijo tako imenovani modri abonma in z njim kartico, ki jim odpira zapornico v mestno jedro. Plačilo položnice pa še ne pomeni, da bodo parkirišče res dobili: »Največkrat krožiš, iščeš, ne najdeš in potem – še zlasti pozimi, ko piha burja, ko si utrujen od dela, za katero prejemaš minimalno plačilo, ali si bolan – pustiš vozilo tako, da ne oviraš prometa, na mestu, ki ti je pač na voljo,« tegobe piranskega vsakdana razgalja Đurđevič. Ker ne more svojega jeklenega konjička parkirati v bližini hiše ali okolici, kjer živi, je oče treh otrok Đurđevič vsak dan pod stresom.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.