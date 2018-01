Zaradi ošpic trepeta za življenje trimesečnega sina

LJUBLJANA – »Četrtega januarja sem bila na pediatrični kliniki zaradi rednega letnega pregleda za astmo, ki jo ima moj starejši, 10-letni sin. Pomislila sem, da bi si poiskala varstvo za trimesečnega sinčka, a ker so v tej ordinaciji običajno zdravi otroci, ki imajo tako kot moj sin pač neke bolezni in redne preglede, torej ne tisti, ki so bolni, sem na pregled odšla z obema,« pripoveduje Tjaša Bogeljić iz Ljubljane.

V ponedeljek pa so jo poklicali z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in jo pozvali, naj se takoj oglasi na pediatrični kliniki, da bi lahko njen mlajši sin, ki še ni bil cepljen, dobil protitelesca imunoglobulin, saj so iz UKC Ljubljana sporočili, da so na pediatrični kliniki zaznali vnos ošpic.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.