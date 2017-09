Zaradi nalivov izdano opozorilo, razkrivamo, kje bo najhujše

LJUBLJANA – »Do ponedeljka zvečer še pričakujemo padavine s krajevnimi nalivi. Predvsem v zahodni in južni polovici Slovenije bo krajevno lahko padlo še od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter.« Tako za danes napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), ki ugotavljajo, da je od sobote pa do današnjega jutra padlo od 50 do 80, lokalno tudi od 100 do 150 litrov dežja na kvadratni meter (drugod po Sloveniji pa manj).

Zaradi močnejših nalivov so danes dopoldne in sredi dneva mogoči hitri in močni porasti manjših rek in hudournikov, zlasti na širšem območju jugozahodne Slovenije.