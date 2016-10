Zaradi lekarništva  se trese koalicija

LJUBLJANA – V koaliciji še vedno niso usklajeni niti glede podpore dvema novelama, spremembi zakona o nalogah in pooblastilih policije ter spremembi zakona o varovanju državne meje. Prvak Desusa, zunanji minister Karl Erjavec, opozarja na nujnost zagotavljanja ravnotežja na tako občutljivem področju, prvak SD, kmetijski minister mag. Dejan Židan, pa na to, da je pri tako pomembnih vprašanjih zaželen čim širši družbeni konsenz. A ne gre samo za to. Sindikati javnega sektorja so vlado medtem izsilili (prisilili), da je obljubila, da bo, če z njimi ne bo dosegla kompromisnega dogovora, parlament obvestila, da pogoji za nadaljevanje sprejemanja njenega zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 pač niso izpolnjeni.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«