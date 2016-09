Zaradi kamionov se trese vsa vas

GRIVAC NA KOSTELSKEM – »Hočejo me pribiti na križ, češ da napadam mline na veter, ker ne dovolim, da razširijo vaško pot na tistem delu zemljišča, ki je zlatnina mojih prednikov. Če jim uspe, lahko zaradi hrupa tovornjakov, nagrmadenih s hlodovino, in objestnih voznikov pomahamo v slovo miru in varnosti v tej vasi.« Tako jasno, odločno in precej preroško je nekoč vztrajal danes že pokojni Martin Černe iz kostelskega Grivca, ki so mu po vseh teh letih ob stran končno stopili domačini.



Zgradili most za tovornjake



Černeta so nekateri imeli za vaškega posebneža, ki je včasih zganjal ihto tudi tako, da je bil sam proti vsem, a ducatom stalno živečih duš v kostelskem Grivcu se je zdaj posvetilo, da je ravnal povsem prav, ko jih je pred več kot dvajsetimi leti rotil, naj ne nasedejo zvijačam lokalnih (kočevskih) oblasti.



Že res, da je pot ali cesta, zgrajena leta 1993, del civilizacijskih pridobitev, a večina Grivčanov takrat ni slutila, da jim bo v prihodnosti prinesla toliko težav. »Ta most je jedro razdora,« pristavijo brata Davorin in Jože Bauer ter njun sosed Ivo Brčić. Na mizo položijo porumenelo fotografijo mostu s prvotno širino treh metrov. Davorin pritrdi, da so v dela sicer privolili in verjeli, da bodo mere ostale enake, a so bili kmalu izigrani, saj je starega nadomestil večji, širok 5,20 metra. Primeren je torej za velike transporte, a šoferji morajo pred njim na ovinku, ki je speljan pod kotom 90 stopinj, večkrat zaviti levo in desno, da gredo čezenj.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.