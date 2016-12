Zaradi izsiljevanja bo delal v dobro družbe

NOVO MESTO – Nič hudega sluteč se je Blagota Novović pred letom in pol z audijem A6 peljal iz Ljubljane proti Metliki. Avto je bil last sorodnika, ki ga je nekaj dni prej kupil na sejmu v Ljubljani. A njegova pot se je nepričakovano ustavila na Belokranjski cesti v Novem mestu, ko ga je z laguno dohitel Ervin Kovačič.



Kovačič je Novoviću nakazal, naj ustavi, a ta ga ni ubogal in je nadaljeval vožnjo, Kovačič pa za njim in je zapeljal pred njega ter ga tako prisilil, da je moral ustaviti. Kovačič je, kot je v preiskavi povedal Novović, prisedel na sovoznikov sedež, zadaj pa je v avto sedla neka starejša ženska. In potem je Novović onemel; Kovačič mu je namreč rekel, da je avto njegov in naj mu da denar, če se želi peljati naprej, potem pa mu je ukazal, naj pelje. Voznik ga je ubogal in sledil je nov ukaz: zapeljati je moral na parkirišče pred trgovino, čemur se je Novović uprl, a Kovačič ga je zagrabil za desno roko in mu jo skupaj z volanom zavrtel v desno, da je moral zapeljati pred trgovino. Med vožnjo mu je Kovačič vzel bankovec za 20 evrov, ko pa sta ustavila, je od njega zahteval še več denarja. Novović se je branil, da več gotovine nima, in takrat ga je Kovačič udaril po vratu, stopil iz avta, snel obe registrski tablici in se z avtom odpeljal. Na kraju dogodka se je naenkrat zbralo več Romov, zato je Novović v strahu stekel v trgovino, poklical sorodnika in počakal, da so prišli možje v modrem.

