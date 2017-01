Zaradi izjav tega poslanca je zavrelo! Ste slišali, koga je označil za izrodke?

LJUBLJANA – Na petkovi seji državnega zbora je bilo ob razpravi o predlogu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih precej vroče. V javnosti je završalo zaradi nekaterih izjav enega od poslancev. Pregledali smo magnetogram in razkrivamo, kaj natančno je povedal. Nekateri so se zaradi njegovih besed čutili izredno užaljeni, besede pa je obsodil tudi predsednik državnega zbora.

Lažni preroki

Miha Kordiš, poslanec ZL, je izjavil: »Lažni preroki in cerkveni podaljški napadajo enakopravnost vseh družin, pravico do splava in emancipacijo žensk, ampak ti mračnjaki lahko uspevajo samo, ker je kapitalizem razgradil naše medsebojne vezi, nas pahnil v osamo in porinil vsakega k sebi, zato jih ne bodo ustavili liberalno vihanje nosu, zgražanje in pridige. Ustavila jih bo samo naša solidarnost. S Princi se ne pogaja, Princem se ne popušča niti za milimeter. Gibanje za zlorabo otrok ni dobronamerna organizacija, ki bi si prizadevala za koristi otrok. Predlagatelji tega zakona in njihovi podporniki si odkrito prizadevajo za omejevanje pravice naših prebivalcev do svobodne izbire načina življenja. S kampanjo za zakone, kot je ta, si pripravljajo teren za to, da svojo konservativno agendo na naslednjih volitvah pripeljejo v parlament. Koalicijski poslanci ste se na odboru odzvali tako, da ste tiščali glavo v pesek. Bili ste tiho, da ne bi sprovocirali predlagateljev, ampak oprostite ta taktika ne deluje. Proti homofobiji, proti rasizmu in proti cerkveni morali se ne moreš boriti tako, da si tiho. Pravic istospolnih parov, žensk in tujcev se ne da izboriti s tem, da si tiho. Če ne verjamete meni, verjemite rezultatom treh referendumov, na katerih so istospolni pari in samske ženske izgubili pravico do enakopravnega življenja. Socialisti pa ne bomo tiho in bomo stvari imenovali z njihovim pravim imenom, zato smo navsezadnje tudi v parlamentu. Mračnjaki si liberalnega moraliziranja in okolišenja niti najmanj ne bojijo. Bojijo pa se, da jasno in na glas povemo, kdo in kaj so in za kaj si pravzaprav prizadevajo solidarno in skupaj.«

Sovražni govor?

Komentarja se ni vzdržala niti Ljudmila Novak iz NSi: »Enostavno ne moremo biti tiho. Moramo se oglasiti na to, kar gospod Kordiš ne samo govori, ampak očitno tudi razmišlja in zlorablja in meni se zdi veliko sprenevedanje, ko se borite za človekove pravice, ko gre za migrante in azilante itd., kar je seveda prav, ko pa gre za skupino ljudi, ki je parlament vložila zakon, za kar ima vso pravico, ker pač malo drugače razmišlja kot vi, pa takoj zmerjate s klerikalci in z ne vem kakšnimi vzdevki. To je ne samo sovražni govor, sovražno razmišljanje in prosim, gospod predsednik, da to prekinete že takrat, ko na govornici kolega Kordiš take stvari govori. Ker to ni bilo ne prvič, velikokrat se to ponavlja.«

Policija po poslanca

Sledil je Vinko Gorenak iz SDS, ki je dejal, da z nastopom Kordiša nima težav, jih pa ima s predsednikom državnega zbora: »Poglejte, gospod Kordiš ima pravico govoriti pravzaprav, kar hoče. Jaz nimam težav z njegovim nastopom. Jaz imam težave z vami. Konec koncev nekdo, ne bom zdaj rekel ravno njega, bo jutri prinesel puško, pištolo. Saj nas ne preverjajo tam. Ali se vi zavedate, kam vi peljete ta državni zbor? Torej vi ste odgovorni za stanje v tem državnem zboru in na tak način, ko ste zdaj pogladili, ne samo da ste njega tako, boste pa po tej strani malo tako naredili, pa ste rekli, da ne bodo nič opomini pomagali. Saj to je res. Imate prav. Ampak na tak način mi ne moremo voditi državnega zbora. Oprostite, sam nisem vodil državnega zbora, nisem bil podpredsednik, vodil pa sem en velik odbor, ki je štel 19 ali 20 ljudi. In na odborih sem imel red. Vi imate pred seboj mikrofon in ga lahko kadar koli izključite. Kadar koli. Ko boste vi ocenili, da gre kdo čez mejo, čez rob nekega normalnega parlamentarnega nastopa. Mi imamo pa tukaj nekaj ljudi, ki niso poslanci. Tam ne sedijo poslanci. To so predstavniki tistih podpisnikov, pravzaprav gostje v tem državnem zboru. In vi imate vsa orodja, opomin ena, opomin dva, opomin tri, policija, ven. Če iz evropskega parlamenta policija odnese kakšnega poslanca, ga lahko tudi iz našega, predsednik. In niste demokrat. Ne boste demokrat, če boste malo pogladili malo ene in malo druge. Ne bo tako šlo. Vi morate prekiniti, naročiti po postopku, ki je pač predpisan v poslovniku, do tistega, da boste prekinili sejo in naročili policijo, da bo posameznega poslanca odpeljala iz državnega zbora. Lahko tudi mene, jaz nimam s tem težav, vi odločate o tem. Ampak, za boga, odločite! Ne morete gladiti malo leve, malo desne in takole narediti pa gremo naprej. Glejte, že gospa Bačičeva je nastopila tako, kot je nastopila. Ja, ne, čakajte, ozmerjala je predlagatelje, nič drugega. Jaz ne vem, s kakšno pravico zmerjamo predlagatelje. In še enkrat, predsednik, vodite! Odločno vodite! Pozivam vas, da odločno vodite državni zbor, ker tako ne bo šlo več. Hvala lepa.«

Izrodki

Kordiš je ponovno dobil besedo in pojasnil: »Najlepša hvala za postopkovno, predsedujoči. Predlagam, da zavrnete postopkovni predlog kolegice Ljudmile, iz kaj preprostega razloga – to, kar je predlagala, je nezaslišano, ker v tem, na kar se je odzvala, ni pravzaprav nič spornega. Vi ste klerikalci, pa oni so klerikalci, pa mi smo socialisti, pa oni so socialdemokrati, pa oni so liberalci. Pa saj že od pamtiveka sedijo v parlamentu … /oglašanje iz dvorane/ pa se v katerem koli parlamentu pogovarjajo skozi take oznake in se ljudje definirajo in v tem ni prav nič spornega. Prej je bilo tudi govora o sovražnosti. Tistim, ki našim ženskam želijo odvzeti pravico do splava, ki želijo kršiti enakopravnost vseh družin, ki se spravljajo na emancipacijo žena, ja, se bomo postavili po robu. In, ja, prav ste detektirali, do teh agentov iz mene vsekakor seka ven sovražnost. Ampak kakšna sovražnost je pravzaprav to? Pozivam na solidarnost. Pozivam na to, da se ljudje organiziramo, stopimo skupaj in vse, kar moramo pravzaprav narediti, je, da jasno in glasno razgalimo to klerikalno agendo, ki nam hoče vzeti pravice, še posebej našim ženskam, pa ki se hočejo vtikati v življenja naših ljudi. To je vse – solidarno in skupaj gremo proti mračnim silam, proti cerkvenim podaljškom, ki so navadni izrodki degeneriranega kapitalizma …«

Sledil je opomin

Po izrečenih besedah o izrodkih se je oglasil predsednik državnega zbora Milan Brglez: »Daj, daj, daj, zdaj pa pretiravaš! Zdaj pa res pretiravaš. To je pa žaljivo! /oglašanje iz dvorane/ Ne, to je pa žaljivo. In prosim, da kadar izražamo svoja politična stališča, ne uporabljamo žaljivega besednjaka. /oglašanje iz dvorane/ Kaj, gospod? Najprej bom odgovoril na obe postopkovni … /oglašanje iz dvorane/ Ali lahko končam? Prej sem vam povedal, da, prosim, na osebni ravni ne žalite tistih, s katerimi se ne strinjate. Še zlasti pa tistih, ki – okej, kakor koli vam ne pašejo. Vsekakor besednjak, ki je žaljiv, ni dopusten v parlamentu. Čeprav sem rekel, da danes ne bom izrekal opominov, vam zaradi tega izrekam opomin. Kar se tiče samega vodenja in načina vodenja seje, bi bil pa najverjetneje povsem na napačni poti, ko bi dobil enkrat pohvalo od kolega Gorenaka; vedel bi, da res nekaj delam narobe.«

Gorenak je kasneje zahteval tudi opravičilo: »Prvič v zgodovini države Slovenije se je danes zgodilo, da je poslanec državnega zbora kot predstavnik ljudstva tri državljane, ki so prišli v to dvorano, ozmerjal z izrodki. Ali se zavedate, kaj to pomeni? Podpredsednika, oba, jaz vaju lepo prosim, da se zmenite med seboj in najmanj, kar je, se tem ljudem v imenu vodstva državnega zbora opravičite. Ko sem jaz nekaj govoril o izbrisanih tam leta 2009, se je podpredsednik državnega zbora začel kar opravičevati v imenu državnega zbora. Danes smo bili pa priče temu, da je nekdo rekel, da so trije predstavniki ljudstva, ki so tamle sedeli, izrodki. Potrebno je opravičilo. Beseda "se opravičujem" je lepa beseda. Premislite o mojem predlogu. Hvala lepa.«