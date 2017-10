Zaradi groženj sina izpisala iz vrtca

SENOVO – Maja smo v Slovenskih novicah poročali o objavi, ki je dvignila ogromno prahu. Milo rečeno. Zavod Pit – ki se ukvarja s skrbjo za pse – je objavil pet fotografij, ki so bile prvotno na facebook profilu 29-letne lovke Kleopatre Gabrič s Senovega. Na eni izmed njih je bila fotografija izrezanega srca, na drugih fotke srnic.

»Tak umor se pri njih imenuje trofeja. Žival, ki je bila nekoč svobodna, je zdaj samo še trofeja,« taki in podobni komentarji so spremljali objavo, ki jo je delilo precej ljudi na facebooku že pred člankom v Novicah.

Takrat smo poskušali stopiti v stik z Gabričevo, da bi nam razložila, kako in kje so nastale fotografije, ter pokomentirala številne kritike, ki jih je bila deležna. No, odgovor smo dočakali – pet mesecev pozneje, a v živo. Gabričeva želi zadevo končati in pojasniti, kaj je bilo v ozadju nazornih fotografij uplenjenih živali.

Diplomirala z lovskim čuvajem

Na srečanju na Senovem smo spoznali tudi Kleopatrinega očeta Zlatka Gabriča, ki je predsednik in starešina Lovskega društva Senovo in ima do lova zelo jasno stališče: »Lov z dovoljenji je legitimen, nikogar ne ogrožamo. Ne nazadnje lov ni kriminal, ampak dejavnost, ki je bila način človeškega preživetja pred kmetijstvom.«

