Zaradi gripe ukrepajo kot v množični nesreči

LJUBLJANA – Slovenija je bolna, v postelji leži z gripo. Število obiskov v ambulantah je zaradi gripi podobne bolezni naraslo na približno 120 na 100.000 prebivalcev, število obiskovalcev zaradi drugih akutnih respiratornih okužb dihal pa na 1800 na 100.000 prebivalcev, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Vrhunec bo gripa dosegla čez približno dva tedna.



Po obsegu sezona ni hujša od lanske, pravijo strokovnjaki, je pa precejšnja obremenitev sekundarne ravni (bolnišnic), ker obolevajo starejši, pri katerih je potrebno bolnišnično zdravljenje, ki ga spremljajo zapleti in je predvsem daljše po trajanju kot pri otrocih.



Število obolelih narašča tudi v Evropi; prevladuje influenca A, podtip A (H3N2), ki v večjem številu in huje prizadene starejše. Razmere se bodo le počasi začele umirjati, saj so nekatere države že dosegle vrh epidemije.



»V UKC Ljubljana je bilo v zadnjih dveh dneh na internistični prvi pomoči tudi do 40 čakajočih akutno zbolelih, ki smo jih morali obravnavati nujno, to je v roku od ene do štirih ur,« je v sredo ob povečanem številu obolelih, ki prihajajo v UKC Ljubljana zaradi okužb dihal in gripe, povedal strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana, prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. Ker so bolniki, ki so bili opredeljeni z nižjo stopnjo nujnosti, čakali na pregled tudi več kot devet ur, so aktivirali načrt za delovanje UKC Ljubljana ob množični nesreči ali nenadnem prihodu večjega števila poškodovancev/obolelih.

