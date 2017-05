Zaradi ceste padli vrtovi in prvi udarci

»Kot župan si nikakor ne morem privoščiti, da do šole in vrtca nimamo dostopa po javni poti.Doslej je dovoz potekal pozasebnem zemljišču in zdaj namtega ne dovolijo,« na očitke odgovarja župan Stanislav Rojko.

NEGOVA – O kraju Negova se bo v prihodnjih dneh po vsej Sloveniji veliko govorilo, kajti kmalu bo minilo natanko 25 let od umora dobrotnika iz Negove Ivana Krambergerja. Toda v lepem kraju s številnimi znamenitostmi in zanimivostmi domačini niso preveč složni. Zaradi ureditve nekaj deset metrov lokalne ceste in manjšega parkirišča ob šoli in vrtcu se je vnela prava vojna med tistimi, ki so prepričani, da je naložba »veliki kretenizem in idiotizem ter nepotrebno zapravljanje proračunskega denarja«, in investitorjem, torej občino Gornja Radgona z županom Stanislavom Rojkom na čelu. Mimogrede, župan je tudi Negovčan. Rojko ob vsem haloju trdi, da le nekaj posameznikov iz neznanega vzroka nagaja in nasprotuje gradnji nujno potrebne ceste. Domačin Branko Žurman pa je prepričan, da gre za razmetavanje proračunskega denarja, vse skupaj stane okoli 30.000 evrov, in še uničevanje krajevnega središča.

