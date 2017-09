Zapreti so morali Luko Koper, veter podiral drevesa

KOPER – Od 19.00 je po podatkih Uprave RS za pomorstvo, Pristaniška kapitanija Koper, zaradi slabih vremenskih razmer priprt ladijski promet v Luki Koper, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Arso je sicer za danes izdal opozorilo za močan veter, ki lahko maje drevesa in lomi veje. Ovira cestni promet nekaterih kategorij in lahko nekoliko otežuje gibanje. Morje je v takšnih razmerah po navadi zmerno vzvalovano. Na Primorskem so sunki vetra po vremenskih podatkih ob 20. uri dosegali okoli 50 km/h.



Ladijski promet so ponovno odprli ob 19.50.



Sicer pa je veter ponekod po Sloveniji povzročil kar nekaj nevščenosti, tako kot tudi meteorna voda.



Ob 17.06 je na regionalni cesti Dol-Laze pri Predgradu, občina Kočevje, zaradi močnega vetra podrto drevo oviralo promet. Posredovali so dežurni delavci Cestnega podjetja Novo Mesto, ki so drevo razžagali in očistili cestišče. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.



Ob 18.24 se je na Arzah v občini Piran, drevo naslonilo na telekomunikacijski kabel, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje. Posredovali so delavci Okolja Piran in Telekoma, ki so poškodovan telekomunikacijski drog in vodnike odstranili s cestišča.



Ob 18.35 je na Senčni poti v občini Piran, večja veja zaprla promet. Posredovali so delavci Okolja Piran, ki so vejo razžagali in odstranili s cestišča.



Ob 19.49 je na Kraški ulici v Divači, meteorna voda zalila poslovne prostore. Gasilci PGD Divača so izčrpali približno en kubični meter vode in postavili protipoplavne vreče.



Ob 19.57 je na cesti Dobruška vas—Vinji vrh, občina Škocjan, podrto drevo oviralo promet. Gasilci PGD Grmovlje so drevo razžagali in odstranili, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.



