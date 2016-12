Zapisala si je vse izdatke zadnjih 50 let

ŠENČUR – Ali veste, koliko dinarjev je bilo treba leta 1958 odšteti za elastiko? Koliko je stalo maslo in koliko je bilo treba plačati za kruh? Kaj pa za špeh, orehe in kakav? Mnogim verjetno ni jasno, od kod jemljemo ta čudna vprašanja, številni takrat še niti luči sveta nis(m)o ugledali, vsem preostalim pa se zdajle niti sanja ne, koliko so pred več kot pol stoletja stali omenjeni izdelki. No, mednje zagotovo ne spada Marija Bučan, ki jo domači kličejo Minka. Vse te cene in še na desetine in stotine drugih hrani v skrbno popisanih zvezkih. V dobrih petih desetletjih se jih je nabralo kar devet, v njih pa so zbrani vsi prihodki in stroški njene družine. V te zvezke je v besedi in številki vpisala čisto vse, do zadnje pare, stotina in na(vse)zadnje tudi centa. Zakaj? »To so me že večkrat vprašali. Zakaj to delam, kaj imam od tega? Pa vsakokrat pravim, da imam veselje. Številke so moje veselje in še danes bi vpisovala vse v zvezke, a žal to zdaj zaradi starosti delam že bolj težko,« pravi 84-letna upokojenka, doma v Šenčurju.

