Zaostritev stavke odpade

LJUBLJANA – Potem ko sta vlada in Fides sinoči dosegla sporazum , je danes pričakovati, da bo delo po zdravstvenih ustanovah ponovno normalno steklo. Zdravniki so v mehkejši obliki stavkali dva tedna, dogovor pa je bil dosežen tik pred zaostritvijo stavke, ki je bila napovedana za danes. Zamrznitev stavke je danes zgodaj zjutraj potrdil tudi glavni odbor Fidesa.

Zdravniki so od 8. novembra stavkali tako, da so omejili svoje delo na 40 ur tedensko. To je že po nekaj dneh povzročilo težave zlasti v tistih zdravstvenih ustanovah, kjer morajo zdravniki zaradi pomanjkanja kadra delati nadure, da delo poteka kolikor toliko normalno. Tako so že v prvih dneh stavke začeli odpadati nekateri nenujni posegi in pregledi, v drugem tednu stavke pa se je obseg izpada programa le še povečal.



Fides zamrznil stavko: Glavni stavkovni odbor je odločil, da se stavkovne aktivnosti v času od 22. novembra do 23. januarja 2017 ne izvajajo ter da se glavni stavkovni odbor in stavkovni odbori po enotah sindikata ne razrešijo.

Članice in člani glavnega stavkovnega odbora Fides so izrazili zadovoljstvo s sprejetimi normativi in standardi, ki pomenijo več časa, ki ga bo imel zdravnik za bolnika.

Glavni stavkovni odbor je tudi zadovoljen, da so se podpisniki sporazuma dogovorili, da se nemudoma nadaljujejo pogajanja za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi zdravnikov in zobozdravnikov z zahtevo, da se prednostno uredi položaj specializantov in mladih specialistov.

Za danes je bila napovedana zaostritev stavke, pri čemer bi zdravniki obravnavali le nujne bolnike, nosečnice, otroke do 18. leta starosti in starejše od 65. let ter bolnike z rakom. Ne bodo pa opravljali nenujnih pregledov ali posegov.

Časa imajo dva meseca

A sta vlada in sindikat Fides v ponedeljek zvečer dosegla dogovor. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je po doseženem sporazumu napovedal, da bo glavnemu odboru sindikata predlagal zamrznitev stavke za dva meseca. Glavni odbor se je sestal takoj po končanih pogovorih z vlado.

Ker je stavka zamrznjena za dva meseca, bo morala vlada v tem času izpolniti dogovorjene točke sporazuma, med drugim je določeno, da bo do 1. decembra poslala v DZ spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki predvideva preboj 57. plačnega razreda.

V tem času se bodo tudi pogajali glede sprememb kolektivne pogodbe za zdravnike, prav tako bodo ustanovili delovne skupine, ki bodo natančno določile kriterije, na podlagi katerih bodo zdravniki nagrajeni za preseganje standardov in normativov oz. bodo prejemali variabilni del plače.