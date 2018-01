Žan je zelo srečen in uživa v vožnji z novim vozilom

ORMOŽ – Minuli božično-novoletni prazniki bodo 17-letnemu Žanu Petku s Hardeka pri Ormožu ostali v lepem spominu. Njegova mati Martina in oče Boštjan sta z lastnimi in doniranimi sredstvi kupila nov avto, prilagojen za invalidne osebe. Pri nakupu vozila za invalidnega fanta ste pomagali tudi bralci Slovenskih novic, saj smo prek Krambergerjevega sklada prispevali tisočaka, torej eno šestino zbranega denarja. Citroën jumpy kombi comfort XL je stal 24 tisočakov; prodajalec je dal popust, opremo, prilagojeno za invalide, pa je prispevala zdravstvena zavarovalnica. Po dobrem letu od začetka zbiralne akcije se Žan lahko udobno vozi, ne da bi ga morali starši dvigati v stari avtomobil, kjer se je stiskal na zadnjem sedežu.

»Kaj naj rečem drugega kot en velik hvala vsem, ki so kakor koli pomagali. Žanu, ki je zelo srečen in uživa v vožnji, in nama je novo vozilo v veliko pomoč. S koncertom, likovno avkcijo, donacijami in dobrodelnimi prispevki smo zbrali skupaj 6000 evrov. Ob tej priložnosti bi se radi iz srca zavalili vsem in vsakemu posebej za vsak prispevek. Ne bi hoteli izpostavljati nikogar, da ne bi koga pozabili,« nam je razlagala Žanova mama Martina.

»Po enem mesecu iskanja in obiskovanja različnih avtohiš smo prišli do avtomobila, ki Žanu odgovarja. Odločili smo se za citroëna jumpy kombi comfort XL, ki smo ga naročili v avtohiši Avto Švorc, d. o. o., na Ptuju. Dobili smo ga avgusta in takoj sva dala vlogo za nadgradnjo vozila; ta obsega klančino, vgradne letve za vpenjanje invalidskega vozička počivalnika, varnostne pasove za pritrditev invalidskega vozička počivalnika in prilagoditev varnostnega pasu. Nadgradnja je bila opravljena oktobra, homologacija in uraden prevzem v URI Soča v Ljubljani pa v novembru 2017,« je še pojasnila Martina Puklavec Petek.

Obožuje gasilce

Martini in Boštjanu je sreča pred 17 leti obrnila hrbet, njun sin se je rodil s hudo hibo, možgansko ali cerebralno paralizo, kar je skupina motenj gibanja in telesne drže ter posledica možganskih okvar, nastalih pred rojstvom, med njim ali po njem. Značilne so omrtvelosti, duševna manjrazvitost in epileptični napadi.

Žan ne govori, sporazumeva se z gibi, očesnim stikom in glasovi.

Žan ne hodi, zaradi osnovne bolezni trpi za mišično distrofijo, kar pomeni, da ima močno zakrčenost mišic. Pomoč potrebuje pri vseh življenjskih aktivnostih: ne more sam jesti, ne more se umiti, obleči, treba ga je previjati, dvigovati za vsak transfer na voziček in z njega, v avtomobil in iz njega, to pa je veliko breme za starše, kajti fant odrašča in je vedno težji. Žan ne govori; z domačimi se sporazumeva z gibi, očesnim kontaktom in glasovi. Življenje s takim otrokom in zdaj mladostnikom zahteva veliko dela, fizičnih in psihičnih naporov ter osebnega odrekanja. Zanj poleg mame in očeta skrbi tudi 12-letna sestra, sedmošolka Eva, po svojih močeh pa občasno še babica. V veselje mu je kuža Kimi.

Kljub bolezni je Žan velikokrat nasmejan in naravnost obožuje ljudi, predvsem gasilce. Veseli se stikov z živalmi. Obiskuje šolo s prilagojenim programom v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo Dornava, kjer mu pomagajo z ustreznimi terapijami.