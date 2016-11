Zamenjava za 50 let star sesalnik

LJUBLJANA – »Mislil sem, da me bo kap.« Takšno presenečenje je nagradna igra Slovenskih novic Terna prinesla 74-letnemu Božidarju Leušteku iz Ljubljane. Z njeno pomočjo je namreč dobil povsem nov in moderen sesalnik, robotsko roombo 651 v vrednosti 430 evrov. »Hvala bogu. Jezus, Marija!« še vzklikne in doda, da se ga že zelo veseli, saj še danes doma uporabljajo zelo star tovrstni gospodinjski pripomoček. »Doma imamo še vedno 50 let star bosanski sesalnik znamke Progress,« nam razloži gospod, iz katerega kar izžareva pozitivna energija.



Ternino nalepko, kot se je spominjal, je odlepil še pred prazniki, in sicer takoj ob jutranji kavici. »Tudi po dvakrat prečitam Novice. Vse, kar je v njih zapisano, me zelo zanima,« pravi danes že upokojeni Božidar, ki se je pred okoli 30 leti ob padcu z delovnega stroja tako hudo poškodoval, da je postal invalid. Polomil si je namreč kolena in kolke. Življenjske energije mu kljub temu ni zmanjkalo, prav tako ga nesreča ni ustavila, saj je tudi po njej še vedno delal. »Sem zelo univerzalen človek. Potem ko sem se ponesrečil, sem tudi sam nekaj elektriko štimal, pa pralni stroj sem popravil sam...« nam razlaga Božidar in zatem zaupa svoj življenjski moto: »Življenje gre naprej, samo obupati ne smemo.« Z ženo Marijo, ki je na invalidskem vozičku, imata dve hčerki, ki zanju seveda lepo skrbita. Prav tako za invalidski par skrbijo tudi negovalke. Sicer pa, kot še pravi Božidar, se je včasih in še danes zelo rad druži s prijatelji. Nekateri so na žalost danes že pokojni. Opaža pa, da je danes med ljudmi vedno manj druženja kot včasih. »Danes je žalostno. Ljudje niso več družabni.«