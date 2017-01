Žalostni konec poletnega festivala

RADLJE OB DRAVI – »Rada bi, da javnost izve resnico glede usode KKŠ Summer Festa na Koroškem. Sporočili so, da ga letos ne bo, ker je prevelik finančni zalogaj, čeprav je bil lanski zelo uspešen. Ampak vzrok naj bi tičal drugje, saj naj bi utajili plačilo nastopa skupine Dubioza kolektiv iz Bosne, za kar so morali davčnemu uradu plačati kazen v vrednosti nekaj tisoč evrov. Vse to se je zgodilo pod taktirko zdaj že nekdanjega predsednika kluba Roka Petelina,« piše bralka v pismu, ki smo ga prejeli v uredništvo.



In seveda sklenili zadevo preveriti. Dejstvo je, da se je sredi decembra zamenjalo vodstvo. Za novo predsednico so na volitvah izvolili Doris Brajnik, ki je takoj napovedala nekaj sprememb. Predvsem se bodo bolj približali željam študentov. Zato so jih že povabili, da se oglasijo pri njih in jim razodenejo mnenja in ideje, da bi bili v prihodnje še boljši. Žal pa je prva in največja sprememba to, da festivala KKŠ Summer Fest letos ne bo! Tako so odločili tudi na konstitutivni seji izvršnega odbora kluba prejšnji teden, kjer so debatirali in glasovali tudi o tem priljubljenem mladinskem festivalu. In se odločili, da ga ne bo. »Ključni razlog za to je občutno zmanjšanje finančnih prilivov klubu, kar nam onemogoča kakovostno izvedbo in programsko nadgradnjo festivala. Zato je bolje, da ga sploh ni. Drži pa, da je KKŠ Summer Fest še eden v vrsti tistih, ki doživljajo svoj žalostni zaton,« pravi Tjaša Mravljak, tudi članica izvršnega odbora Kluba koroških študentov (KKŠ). Spomnimo, da je podobna usoda že doletela Rock Otočec, lani pa sta na Dolenjskem odpadla tudi festivala ŠVIC in Schengenfest.

